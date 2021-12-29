من أمام سيارته الفارهة.. أحدث ظهور لـ أحمد فتوح على انستجرام.. شاهد

نشر اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام صورة جديدة.

وظهر فتوح في الصورة من أمام سيارته الفارهة، ما نال اعجاب متابعيه.

يذكر أن الإعلامي محمد شبانة، قال إن مسئولو نادي الزمالك نجحوا في إقناع أحمد أبو الفتوح لاعب الفريق بتأجيل ملف الاحتراف لنهاية الموسم الجاري بعد العروض العديدة التي تلقاها.



وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس، المذاع على فضائية ETC، الثلاثاء: قالت مصادرنا أن فتوح استجاب لطلب مسئولي الزمالك وقرر تأجيل ملف الاحتراف لمطلع الموسم الجديد بسبب ظروف غلق باب القيد أمام النادي.



وأكد مسئولو الزمالك لفتوح صعوبة التفريط فيه حاليا للحاجة إليه من ناحية ، ومن ناحية أخرى لعلمهم أن قيمته ستتضاعف بعد بطولة أمم إفريقيا المقبلة حال تألقه مع المنتخب الوطني.