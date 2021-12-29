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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من قصة حب مشتعلة لانفصال مفاجئ.. رحلة أحمد الفيشاوي وندى الكامل الزوجية

أحمد الفيشاوي - ندى
أحمد الفيشاوي - ندى الكامل

فاجأت ندى الكامل الجمهور وأعلنت انفصالها عن زوجها أحمد الفيشاوى من خلال تعليق  عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” . 

وقالت ندى الكامل: "من امرأة قلبها هلك وانطفأ.. أود أن أعلن عن انفصالي أنا وزوجيأحمد الفيشاوى يوم ٢١ الشهر الجاري.. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتى في أحلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق  كثيرا".

وأضافت ندى الكامل: "الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي وأسرتينا، لقد عشت معك أربع سنوات وأعتقد أني كنت نعم الزوجة ونعم السند، وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح.. ولكني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيسا.. وأتمنى لنفسي أن أكون أيضا سعيدة.. ولكن.. وإحقاقا للحق.. لقد أعطاني ووهبني جميع حقوقي الشرعية  بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل وأكثر.. سوف أحبك دائما يا صديقي وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة أرسلها الله لي.. ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها".

وأوضحت ندى الكامل: "اللهم فرحة لا حزن بعدها.. اللهم أبدل خوفي طمأنينة.. وكرامة وحرية لا قيد يمنعها.. وعزة نفس لا إنسان ولا موقف يزعزعها.. واعلم أن عزة النفس والكذب نقطة فاصلة في حياتي ينتهي عندها أي صديق أو حبيب.. إنها خطوطي الحمراء يا صديقي".

ونرصد قصة الحب بينهم حتى الانفصال من خلال هذا التقرير

بداية القصة 

نشأت علاقة الحب بين الفيشاوي وندى الكامل بعدما تعرف عليها فى إحدى المناسبات الاجتماعية، وأخفيا ارتباطهما فترة من الوقت، وبعدها أعلنا عن خطوبتهما، فى جو عائلي، وفى آخر شهر يوليو 2018،وذلك بعيدًا عن الصحافة والإعلام.

ندى تعمل فى مجال الموضة وتصميم الأزياء، ولها نشاطات فى المعمار، وسبق لها الزواج قبل الفيشاوي، ولديها ابنة من زوجها السابق وتدعى مريم.

أول لقاء بينهما 

نشرت ندى الكامل، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تتغزل فيه بزوجها بمناسبة ذكرى أول لقاء بينهما.

وفضلت ندى الكامل أن تعلق على هذه المناسبة بكلمات أغنية "The boy I’m gonna mary"، والتي تقول في كلماتها: "اليوم قابلت الرجل الذي سأتزوج، وارتديت الخاتم الذي أحلم به".

شائعات الانفصال

طاردت شائعات الانفصال ندى الكمال وزوجها أحمد الفيشاوي على مدار سنوات إرتباطهما ولكن سرعان ما كانوا يخرجا لينفيا هذا الأمر.

تواجد في المناسبات

حرص أحمد الفيشاوي على الظهور برفقة زوجته ندى الكامل فى الحفلات والمناسبات فى بلقطات رومانسية تثير الجدل حولهما.

معجزة يانادية 

كان الثنائي دائما حريصين على تبادل الرسائل الرومانسية بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي ذكرى زواجهما الثالثة نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة تجمعهما سويا عبر حسابه على إنستجرام وكتب:"3 سنين جواز دي معجزة يا نادية .. بحبك حب جنون". 

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ندى الكامل احمد الفيشاوي انستجرام بداية القصة إنفصال أحمد الفيشاوي

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