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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من بوليفارد الرياض.. غادة عادل تظهر مع ريم مصطفى

غادة عادل وطليقها
غادة عادل وطليقها

نشرت الفنانة ريم مصطفى ، صورة تجمعها بالنجمة غادة عادل ويعتبر هذا الظهور الأول لها بعد حلقتها من برنامج “ بصراحه مع ” مع طليقها مجدى الهوارى .

 

وذلك من خلال خاصية “ الستورى ” للحساب الرسمى للفنانه ريم مصطفى على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام  ، حيث نشرت الصوره وعلقت عليها “ بوليفارد الرياض "  

الفنانه ريم مصطفى و الفنان غادة عادل 

 

وكانت قد أثارت غادة عادل خلال الساعات القليلة الماضية، انتباه مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت للمرة الأولى في برنامج «بصراحة مع» مع طليقها مجدي الهواري، ليكون هذا اللقاء هو اللقاء الإعلامي الأول الذي يجمعهما سويًا، حيث انهارت غادة من البكاء أثناء حديثها معه.

 

لقاء الثنائي الأول في الإعلام 

يجمع برنامج «بصراح مع » بين الفنانة غادة عادل وطليقها المخرج مجدي الهواري، وخلال البرنامج تحدث الثنائي عن بعض الأمور الشخصية، ما دفعها للبكاء الشديد، بعد أن تطرق الحديث لبعض الذكريات.

 

بعد ان أصبح الطليقان أصدقاء مقربين، انتشرت شائعات حول عودة مجدي الهواري وغادى عادل لبعضهما البعض من جديد، خاصة بعد أن احتفل الهواري بعيد ميلاد طليقته، ما جعل الامر محل تساؤلات من متابعي الثنائي.

مجدي الهواري ريم مصطفي الفنانة غادة عادل بصراحة مع أول ظهور المخرج مجدي الهواري برنامج بصراحة مع

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