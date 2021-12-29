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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مجلس جامعة الأزهر يكرم فريق عمل المؤتمر الدولي الثالث للمناخ

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

كرم مجلس جامعة الأزهر اليوم في اجتماعه الشهري الذي عقد برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، كل من أسهم في إنجاح المؤتمر الدولي الثالث للمناخ والذي عقد برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من مختلف اللجان العلمية وباقي اللجان المنظمة والمنسق الاعلامي للمؤتمر.

مجلس جامعة الأزهر

كما تم توجيه الشكر للدكتور سمير حافظ، عميد كلية الهندسة الزراعية بحامعة الأزهر بالقاهرة؛ لجهوده المخلصة في دعم عديد من المبادرات التي تم تدشينها على هامش المؤتمر، ووجه المجلس الشكر لكلية التمريض جامعة الأزهر بالقاهرة؛ لدعمها الكامل ونشاطها الكبير في سبيل خدمة المجتمع من خلال طالبات الكلية، وأيضًا وجه المجلس الشكر للدكتور العدل القاضي، عميد كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة الأسبق، مدير عام المركز الهندسي بجامعة الأزهر، والدكتور وائل يوسف، مدير مركز التخطيط العمراني بجامعة الأزهر، والدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة.

وقدم مجلس جامعة الأزهر التهنئة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالمنصورة؛ لحصولها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وقدم التهنئة إلى كل من:

- الدكتورة هناء العبيسي؛ لتعيينها عميدة لكلية طب البنات خلفًا للدكتور هشام فرهود. 

- سعيد محمد علي؛ لتعيينه أمينًا عامًّا للجامعة.

- محمد أسامة؛ لتعيينه مديرًا لمكتب رئيس الجامعة.

كما قدم التهنئة لطالبات قسم الشريعة والقانون بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة؛ لحصولهن على المركز الأول في مسابقة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

تكريم الأمين العام السابق لجامعة الأزهر

وكرم المجلس مجدي أبو سكين، الأمين العام السابق لجامعة الأزهر؛ لجهوده المخلصة في خدمة جامعة الأزهر، ووجه المجلس الشكر للدكتور هشام فرهود، عميد كلية طب البنات السابق؛ لجهوده المخلصة في سبيل النهوض والارتقاء بالكلية ومستشفى الزهراء الجامعي خلال الفترة التي تولى خلالها عمادة الكلية.

 من ناحية أخرى نعى مجلس الجامعة  وفاة الدكتور اسماعيل خلف، عميد كلية الطب الأسبق، وقدم العزاء للدكتورة إلهام عبدالرازق، عميدة كلية التجارة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- زوجها.

جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر الدولي الثالث للمناخ اللجان العلمية

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