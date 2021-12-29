بالإنفوجراف.. جهود مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الإفتائية والدعوية 2021

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن جهوده الإفتائية والدعوية خلال عام 2021، والتي تمثلت في الآتي:

برنامج التوعية الأسرية ووزارة الشباب والرياضة في لقاء جماهيرى بجامعة السويس

عقد برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية التابع لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لقاءً توعويًّا بجامعة السويس، في إطار البرتوكول المبرم بين الأزهر الشريف ويمثله مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ووزارة الشباب والرياضة.

بدأ اللقاءَ الدكتور علي عطا نائب رئيس جامعة السويس لشئون الطلاب، ثم تحدث الأستاذ الدكتور محمد مازن عميد كلية الآداب بجامعة السويس.

كما حاضر في اللقاء من مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فضيلة الشيخ إبراهيم جاد الكريم، وفضيلة الشيخ يوسف محمد.

وألقى المتحدثون خلال كلماتهم الضوء على العديد من الموضوعات والمحاور، أبرزها:

- كيفية اختيار شريك الحياة.

- وأهم أحكام وضوابط الخطبة.

- منهج الإسلام في الموازنة بين متطلبات الروح والبدن.

-الزواج الصحيح المستوفي الشروط والأركان هو السبيل لتكوين أسرة مستقرة وحياة سعيدة.

وقد شهد اللقاء تفاعلًا من السادة الحضور، وأجاب المحاضرون على أسئلة الشباب التي تشغل أذهانهم.

وكان من أهم الأسئلة: السؤال عن أهمية الزواج، ووقته الصحيح، وأسس اختيار الزوجين، وكيف نبر الوالدين فيما يتعلق باختيار شريك الحياة؟

جدير بالذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وقع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف حماية الأسر المصرية من التفكك، والحد من ظاهرة الطلاق، وتنمية الوعي الثقافي، والاجتماعي، والفكري لدى الشباب.