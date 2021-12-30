حسن الرداد: موسم الرياض شجع المنتجين فى الوطن العربى لعمل المسرح

قال الفنان حسن الرداد، إن مسرحية "في نص الليل" تعرض ليلة رأي السنة بالسعودية، لافتاً إلى أن المسرحية من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، ويقدم المسرحية كاتبها أيمن بهجت قمر برؤية جديدة ومختلفة ومن إخراج عمرو عرفة.

وأضاف “ حسن الرداد”، في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه شارك فى البطولة عدد كبير من النجوم منهم غادة عادل وسليمان عيد ومحمد عبدالرحمن ومصطفى هريدي، ومصطفى بسيط.

و تابع حسن الرداد، أن مسرحية "في نص الليل" ستكون مختلفة كوميدي ورعب وتقدم بتقنيات حديثة، قائلًا: موضحًا: "بقالنا كتير بنعمل بروفات والمسرحية كانت مجهدة جدًا مش مسرحية عادية أن في موضوع بيتقال".

وأستكمل: "مسرحية في نص الليل اعتقد هي الأولى في المسرح المصري بهذا التكنيك وموضوع الإبهار البصري والخدع في العرض، وهو ما يتطلب منا تركيز كبير في العرض، وإن شاء الله تبقى حلوة و مختلفة".

أكد “الرداد”: "أنا خريج المعهد العالي للفنون المسرحية واشتغلت مسرح في المعهد ومكنش عندى حظ اشتغل في مسرح القطاع الخاص، لأن المسرح لم يكن به رواج أوي ولكن موسم الرياض وإدارة الترفيه فكروا في عمل فكرة الموسم وعروض مسرحية شجعت المنتجين بالوطن العربى كله يعملوا مسرح وفرصة حلوة للفنانين يقدروا يكون عندهم تاريخ في المسرح بتكلفة حلوة مش مسرحية بسيطة".