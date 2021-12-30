كرم جبر: كان من المهم أن يتم توثيق كافة المشروعات القومية في في كتاب "الرؤية والإنجاز".. فيديو

قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، أنه كان من المهم أن يتم توثيق كافة المشروعات القومية في عهد الرئيس السيسي في كتاب " الرؤية والإنجاز " ، مشيرا إلي أن مصر ستتعامل الفترة القادمة مع السجون طبقا لأحدث المعايير العالمية

وأضاف جبر خلال لقائه في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إن غدا سيتم افتتاح سجن جديد في مدينة بدر وسيخصص للحبس الاحتياطي وسيكون علي اعلي المعايير الدولية وحقوق الأنسان في مصر ستصل إلي ستضاهي المعايير الدولية وتتخطاها ولا يجب أن يتم تصيد الشائعات علي مصر

واوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الأعلام المصري يجب أن يتصدى للشائعات في غضون ساعة أو اثنين ويتم تكذيبها بالأدلة وعام 2022 مصر ستجني ثمار مشروعاتها منوها أن مصر الأن منفتحة علي الشرق والغرب .