الفن دمرني أوي| غادة عبد الرازق: كان نفسي أدخل السلك القضائي

حلت الفنانة غادة عبد الرازق ضيفة على برنامج The Insider بالعربي، في لقاء متلفز كشفت فيه تفاصيل أعمالها الفنية والشخصية.

وكشفت غادة عبد الرازق خلال اللقاء أسباب ندمها لدخولها الوسط الفني، وقالت إن هناك تراكمات من عدة أشياء أوصلتني لمرحلة جعلتني أقول: «الطريق ده دمرني أوي وأخد مني أوي وأخد من حياتي».

وأوضحت غادة عبد الرازق أنها كانت تريد أن تدخل السلك القضائي مثل والدها وتكمل مسيرته بعدما درس الحقوق وعمل بمجلس الدولة، وكاد أن يصبح وزيرًا للإستثمار قبل وفاته بأيام.

أحدث أعمال غادة عبد الرازق

على جانب آخر شاركت غادة عبدالرازق، في رمضان 2021 بمسلسل "لحم غزال" والذي لاقي نجاحا كبيرا.

المسلسل شارك في بطولته النجوم: شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبدالرسول، ومي سليم، ورحاب الجمل، وبسنت شوقي وغيرهم، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

