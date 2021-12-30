بعد حلاقة شعرها.. غادة عبد الرازق: كنت ممكن أوصل لمرحلة شيرين

حلت الفنانة غادة عبد الرازق ضيفة على برنامج The Insider بالعربي، في لقاء متلفز كشفت فيه تفاصيل أعمالها الفنية والشخصية.

وعلقت غادة عبد الرازق على أزمة طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخيرة، لاسيما وأن الأخيرة قدمت أغنية «مشاعر» خلال أحداث مسلسل «حكاية حياة» التي لعبت الأولى بطولته.

ووجهت غادة عبد الرازق رسالة لـ شيرين عبد الوهاب، قائلة: «الفنان الحساس والموهوب دايمًا بيمر بأزمات لكن شيرين متعودة من صغرها على الأزمات وكانت دايمًا بتقع وتقوم وتقع وتقوم لكن وقعتها الأخيرة خضتنا لكن أنا ما اتخضتش منها لأني حسيت نفس الأحاسيس دي».

وأضافت غادة عبد الرازق: «أنا حسيت إني ممكن في مرة أوصل لمرحلة شيرين عبد الوهاب، لكن هي بتفرق من فنان لفنان من خلال رد الفعل، وأنا ممكن يبقى رد فعلي اعتزال مش حلاقة شعر».

أحدث أعمال غادة عبد الرازق

على جانب آخر شاركت غادة عبدالرازق، في رمضان 2021 بمسلسل "لحم غزال" والذي لاقي نجاحا كبيرا.

المسلسل شارك في بطولته النجوم: شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبدالرسول، ومي سليم، ورحاب الجمل، وبسنت شوقي وغيرهم، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

طلاق شيرين وحسام حبيب

أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بياناً رسمياً تؤكد وقوع الطلاق لحسم الجدل جاء به التالي: "النجمة شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول انفصالها من حسام حبيب.. وتؤكد وقوع الطلاق رسميا.

فى ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض فى تفاصيل حياتها الشخصية.

وتهيب النجمة شيرين عبد الوهاب، بالصحافة وجميع وسائل الإعلام بإحترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أى أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث فى هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الاطلاق، وكل ما ورد من أخبار فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتى فى إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.

وتوضح شيرين عبد الوهاب ، أن هذا البيان يأتى لحسم الجدل الدائر فى هذا الموضوع، ويأتى أيضا فى إطار إحترامها لجمهورها الذى يساندها دائما فى كل المواقف الصعبة التى تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما.

وتؤكد شيرين عبد الوهاب ، أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، مؤكدة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها مريم وهنا، خصوصا وأنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشىء، وتنتوى العودة بقوة على الساحة خلال الفترة القادمة، حيث أن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها، لاسعاد الملايين من جمهورها فى الوطن العربي".

شيرين عبد الوهاب تحلق شعرها

وأحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا في مدينة أبو ظبي ضمن فعاليات مهرجان «أم الإمارات، وصدمت الجمهور بأول ظهور لها، وكان لها عدد من اللقطات.

1- فاجأت شيرين عبد الوهاب جمهورها حيث قامت بإزالة شعر رأسها بالكامل.

2- علقت المطربة شيرين عبد الوهاب على إزالة شعر رأسها بالكامل خلال حفلها بـ أبو ظبي، وقالت للجمهور خلال الحفلة:"أقبلوني بشكلي ده، وأنتوا عارفين أنا كده فقت".

3- داعبت الفنانة أصالة وقالت على المسرح": أنا بتحدي أصالة المرادي لن تستطيع أن تفعل هذا" وأشارت على شعرها.

4- بدأت حفلها بـ أغنية "نساى"، وبعدها قدمت مجموعة من أشهر أغانيها التي يحبها الجمهور منها "جرح تاني" وغيرها، بالإضافة إلى أحدث أغانيها "القماص".

5- قالت وسط تفاعل كبير من الجمهور" أنا بقيت سينجل".

6- رفعها المايسترو لتجلس على البيانو خلال غنائها أحد أغانيها.