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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب أوميكرون.. مطرانية الأقباط الأرثوذكس تعتذر عن قبول المهنئين في أسيوط

الانبا أندراوس مطران
الانبا أندراوس مطران الارثوذكس بأبوتيج وصدفا والغنايم

أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأبوتيج وصدفا والغنايم في أسيوط عن عدم استقبال المهنئين بمناسبة عيد الميلاد المجيد على المستوى الرسمي والشعبي كإجراء احترازي لمواجهة متحور اوميكرون .

وأكدت المطرانية في بيان لها انه نظرا لما يعلن حول متحور اوميكرون وخطورته التي تمكن في سرعة انتشاره وعدم وجود أعراض واضحة له فقد رأت الكنيسة خوفا على أبنائها أن تتم الصلاة للقداسات كالتالي ، " قداس رأس السنة الميلادية " من الساعة 5 صباحا حتى  صباحا بكنيسة القديس مارمرقس الرسول فقط بابوتيج ، " قداس عيد الميلاد المجيد " من الساعة 7 مساء يوم الخميس 6 يناير حتى الساعة 1 صباح الجمعة 7 يناير ، بالكنائس الثلاثة بأبوتيج ، " لقان وقداس عيد الغطاس المجيد " من الساعة 7 يوم الثلاثاء 18 يناير وحتى الساعة 1 صباح يوم الأربعاء 19 يناير بالكنائس الثلاثة بأبوتيج .

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وأشارت المطرانية في بيانها أن الحضور بالحجز المسبق مع مراعاة أن يكتفي الشخص بصلاة قداس واحد من الثلاث قداسات السابقة ذكرهم حتى يتيح الفرصة للآخرين للصلاة وسيراعى ذلك من قبل القائمين على الحجز لحضور القداسات مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد داخل الكنيسة .

وأضافت المطرانية في بيانها انه سوف يسمح لـ 7 شمامسة فقط لحضور القداس الواحد علما بان الصفحة الرسمية لايبارشية أبوتيج وصدفا والغنايم على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك سوف تقوم ببث قداسي عيد الميلاد والغطاس .

 

كما اعتذرت مطرانية أبوتيج وصدفا والغنايم عن استقبال أطفال مدارس الاحد صباح يوم العيد كما اعتذرت عن استقبال المهنئين على المستوى الرسمي والشعبي .

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أسيوط مطرانية أسيوط ايبارشية أسيوط قداس عيد الميلاد المجيد قداس راس السنة الميلادية مطرانية أبوتيج وصدفا والغنايم

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