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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هندية تهاجم حلمي بكر: البرنامج اتوقف بسبب تنمرك.. ومكسوفالك

هندية - حلمي بكر
هندية - حلمي بكر

هاجمت الفنانة الاستعراضية هندية، الملحن حلمي بكر من خلال فيديو نشر لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقالت هندية من خلال الفيديو: "الملحن حلمي بكر هاجمني في أحد البرامج التي ظهر فيها، وأكد أنه كان يعطيني ظهره في البرنامج الذى كنا نقدمه معا عبر إحدى الفضائيات وينظر إلى الجمهور، ولم يراع العيش والملحن الذى كان بيننا، مع العلم أنني كنت أعامله معاملة حسنة وأجبر بخاطره دائما".

وأضافت هندية: "أنا مكسوفة للفنان حلمي بكر، فالبرنامج استمر عاما ونصف وكنت أصرف عليه من جيبي الشخصي، وما لم أقله من قبل إن البرنامج توقف بسبب حلمي بكر، حيث رفض عدد من المواهب الظهور بسببه، إذ إنه يتنمر عليهم ويجرحهم بكلامه".

وتابعت: “لا أعلم ما سر هجوم حلمي بكر دائما على الأشخاص الذين يحبونه، أدعوه إلى تغيير تلك العادة ، وأن يحافظ على الأشخاص الذين يحبونه في حياته”.

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تحدث الموسيقار حلمي بكر، عن الفنان هاني شاكر، قائلا: "هاني ما زال فنانا ينتظر منه الكثير، ولكن يجب أن يقدم للناس فنا يناسبهم".

وأوضح حلمي بكر، خلال لقائه مع برنامج "نص الكلام" المُذاع على فضائية "آخر النهار": "نصر محروس مكتشف نجوم حقيقي، ولكنه أذى أشخاصا وأفاد أشخاصا".

وأضاف أن الشعور الوحدة قادر على قتل الشخص، متابعا: "ساعات بقعد 3 أيام لوحدي ببص لـ اللا شيء".

واستطرد: "دايما بفكر في بنتي الصغيرة.. وبتمنى تعرف إني بحبها، لأنها حياتي"، موضحا: "والدتها بتنقل ليها صورة وحشة عني بس حقي عند ربنا".

ووجهت رغدة شلهوب سؤالا إلى حلمي بكر قائلة: "والدتها بتضرب البنت؟"، ليبادرها: "ننقل على السؤال التاني عشان مطلعش من اللي أنا فيه".

 

 

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