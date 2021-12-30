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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء العام الجديد 2022.. يبدل الله همك إلى فرح ويشرح صدرك

دعاء العام الجديد
دعاء العام الجديد 2022

دعاء العام الجديد 2022.. ساعات معدودة تفصلنا عن توديع هذا العام واستقبال عام جديد، وأصبح دعاء العام الجديد 2022 محل بحث كثيرين، ولأن الدعاء في ذاته من أكرم العبادات، ويفضل الكثير الدعاء والتضرع لله قبل استقبال العام الجديد وهذا يجعلنا نتأهب لاستقبال عام ميلادي جديد، الذي نتمنى فيه جميعًا أن يجعله الرحمن أفضل مما سبق، لهذا قد تكون الأدعية أفضل ما يمكن فعله لاستقبال السنة الجديدة، لذا حرص موقع صدى البلد تقديم أكثر الأدعية استجابة قبل بداية العام الجديد 2022

 

دعاء العام الجديد 

اللهم اجعله عام جبر دون فقد ولا خيبة، ولا كسر ولا ضعف، وارفع عنا كل بلاء، واكتبنا من السعداء.

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دعاء العام الجديد 2022 

اللهم بشرني في آخر أيام هذا العام بكل ما أتمناه وجعل السنة الجديدة فاتحة خير على أهلي وأحبتي.

اللهم اغفر لي ما مضى، وأصلح لي ما بقى.

اللهُم اجعله عامًا لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دُعاء، واحفظ لنا من نحب، وبشرنا بما يسر وحقق لنا ما نتمنى.

الحمد لله رب العالمين اللهم إنك قدير، وهذا عام جديد قد أقبل وسنة جديدة قد أقبلت. 

نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها.

اللهُم إنا نستودعك سنة مضت من عمرنا بأن تغفرها لنا، وترحمنا وتعفو عنا وأن تبارك لنا في أيامنا القادمة، وتصلح أنفسنا وتيسر أمرنا.

ربنا احفظ لنا من حولنا ولا تحرمنا قريب ولا بعيد، واكتب لنا يا اللَّه في السنة القادمة فرحة، تغير به مجرى حياتنا إلى الأبد اللھم آمين.

 

أفضل أدعية للعام الجديد 2022


1) يا رب في بداية هذا العام الجديد أكتب لي الخير فيه و باعد عني شر أيامه.
2) اللهم اصلح حالي و قربني إليك قرب المحبوب.
3) مع بداية السنة الجديدة اللهم جبرا يتعجب له جميع خلقك.
4) اللهم بداية للأيام الجميلة.
5) اللهم غيرني لما تحب وابعدني عن ما تبغض.
6) اللهم راحة تسكن الأمن وتزرع في دواخلنا سكينة.
7) ربي أنت حسبي ملجئي ووكيلي وكلتك امري ف اختر لي ولا تخيرني.
8) اللهم اني أنتظر منك فرحا قريبا يريح قلبي ويبكي عيني فبشرني.
9) اللهم ارزقنا الصحة والعافية.
10) اللهم الفرح الذي لا نهاية له.
11) اللهم قربك وحبك ورضاك والجنّة يارب.

 

دعاء السنة الجديدة قصير


1. اللهم الخير الذي يُعانق حياتنا دائمًا وأبدًا .
2. اللهم اجعل بداية هذه السنة سعادة ونهايتها خير.
3. اللهم إني استودعك أيامي فجملها لي.
4. يا رب في بداية هذا العام الجديد أكتب لي الخير فيه و باعد عني شر أيامه.
5. اللهم اصلح حالي وقربني إليك قرب المحبوب.
6. مع بداية السنة الجديدة اللهم جبرا يتعجب له جميع خلقك.
7. اللهم بداية للأيام الجميلة.
8. اللهم غيرني لما تحب وابعدني عن ما تبغض.
9. اللهم راحة تسكن الأمن وتزرع في دواخلنا سكينة.
10. ربي أنت حسبي ملجئي ووكيلي وكلتك امري ف اختر لي ولا تخيرني.
11. اللهم اني أنتظر منك فرحا قريبا يريح قلبي ويبكي عيني فبشرني.
12. اللهم ارزقنا الصحة والعافية.
13. اللهم الفرح الذي لا نهاية له.
14. اللهم قربك وحبك ورضاك والجنّة يارب.
15. اللهم وفقني ويسّر أمري وبشرني بما أنتظره.
16. اللهم أعنّي وأجعلها نهاية جهدي فرح.
17. اللهم اجعلها سنة خير وسعادة وتحقيق أمنيات مع بداية السنة الجديدة.
18. اللهم اجعلها نهاية كل ألم وحزن وهم وضيق.
19. اللهم اجعل السنة الجديدة سنة عزة وفرح وسعادة وتحقيق كل الأمنيات.
20. اللهم أرِح كل قلب لا يعلم بحاله إلا انت وأبعد عنّا جميعا الهـمّ والضّيق والشّقاء.
21. اللهم مع بداية السنة الجديدة أوصيك بقلب أمي وأبي لايمسهما الحزن ولا الضرر.
22. اللهم كما اقتربت بداية السنة الجديدة ، نسالك توفيقا من عندك وبدايه خير للجميع.

 

ادعية العام الجديد مستجابة 

 

اللهم يا حنان يا منان يا ذو الجلال والاكرام، يا من تقول للشيء كن فيكون، أجعل هذا العام، عام فرح وسرور، وشفاء ونجاة، وارفع عنا فيه البلاء.

اللهم أغفر لنا ذنوب عام مضي، ويسر لنا سبل طاعتك ومراضاتك في العام القادم.

اللهم يا قوي يا متين يا ذو العرش الرحيم، نسألك مع بداية هذا العام بركة في الرزق وسلامة في العيش.

اللهم إنا نسألك في هذا العام أن تشرح صدورنا وتيسر أمورنا، وتغفر ذنوبنا.

اللهم أجعل هذا العام، عام غيث على كل البشر.
اللهم إنا نسألك خيره وخير ما جاء به ونعوذ بك من شره ومن شر ما جاء به.

اللهم إنا فقراء إلى رحمتك وانت غني عن عذابنا، فارزقنا في هذا العام عمل صالح ترضي به عنا.

اللهم أمسح عن قلوبنا المتعبة في هذا العام بيمينك الشافية.

اللهم إنا نسألك أن تجعله عام جبر لكل مكسور، ونصر لكل مظلوم، وفرج لكل مكروب.

اللهم ارزقنا في هذا العام حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك.

اللهم لا تجعلنا في هذا العام من الأشقياء أو المغضوب عليهم يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزقنا في هذا العام توبة لا رجوع بعدها لذنب.

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