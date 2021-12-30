إلغاء استمارة 6 وحماية العمالة غير المنتظمة.. مايسة عطوة تستعرض مزايا قانون العمل الجديد

صرحت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن قانون العمل الجديد يأتى استكمالا لجهود الرئيس السيسي من اجل حماية عمال مصر، حيث اشار الرئيس فى خطابه مع العمال أن ذراع مصر اليمني هي القوات المسلحة واليسرى هم عمال مصر.

واكملت عضو مجلس النواب، أن قانون العمل الجديد يخاطب أكثر من 26 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، ولاول مرة فى تاريخ الحياة العمالية، يحدث هذا القانون توازنا بين حقوق العامل وبين مكتسبات صاحب العمل بشكل يجذب المزيد من الاستثمارات وأيضا إيجاد علاقة قانونية تتسم بالشرعية والدستورية، لا يتم ظلم احد فيها على حساب الأخر، وانما الجميع يسعى لتحقيق مصلحة مصر العليا.



كما استحدث القانون إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد المهارات البشرية مقره محافظة القاهرة، يتولي وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وفرض إلغاء الترخيص حال ثبت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية في القرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام خذا الفصل.

واضافت مايسة عطوة::" لأول مرة يتم انشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويقوم الصندوق بتقديم الدعم للنفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق، وتوفير سبل الانتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، ودعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.



ونوهت: كما حظر مشروع القانون تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا. ووفر 45 يوما في السنة أجازة للعامل من ذوي الإعاقة، ومثلهم لمن تجاوز الخمسين عاما. كما تضمن سقوط حق العامل في اقتضاء مقابل أجازته إذا نزل عنها، كما الغى القانون الجديد، استمارة 6، التي كانت تتيح فصل العامل في أي وقت، كما ألغى الفصل التعسفي للعمال، ولا يكون هناك فصل إلا بحكم قضائى.