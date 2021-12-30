القسم الثاني | حرس الحدود يتصدر بحري وكفر الشيخ يواصل صحوته

انتهت منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة بحري والتي شهدت فوز حرس الحدود علي منافسه بايونيرز بنتيجة هدف دون رد .
وواصل فريق كفر الشيخ صحوته بتحقيق الفوز علي الزرقا بنتيجة هدفين مقابل هدف في حين سقط فريق دكرنس في فخ التعادل امام سبورتنج .
نتائج مباريات اليوم بدورى القسم الثاني :
أبو قير للاسمدة 2-0 بلدية المحلة
المنصورة 1-1 الاوليمبي
كفر الشيخ 2-1 الزرقا
حرس الحدود 1-0 بايونيرز
سبورتنج 0-0 دكرنس
الصيد المحلة 4-0 الرجاء
دمنهور 1-1 الحمام
ترتيب المجموعة
1- حرس الحدود :28
2- دكرنس :26
3- كفر الشيخ :25
4- الاوليمبي :25
5- بلدية المحلة :21
6- أبو قير للاسمدة :19
7- بايونيرز : 19
8- المجد السكندري : 18
9- المصري السلومي : 16
10- سبورتنج : 16
11- المنصورة : 15
12- دمنهور : 11
13- الحمام : 10
14- الزرقا : 9
15- الرجاء : 7
16- صيد المحلة : 5