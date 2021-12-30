الكشف على 2200 سيدة خلال  قافلة في قري حياة كريمة بـ الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه تم تنفيذ قافلة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات ضمن مبادرة حياة كريمة بادراه شربين بقرى الضهرية و منشأة مبارك و كفر يوسف وتوابعهم وذلك في الفترة من 27 وحتى 29ديسمبر الجاري.

واضاف انه شارك في القافلة عيادات متنقلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والمشورة ومتابعة الحمل وكشف الاطفال بالاضافة الى تنفيذ فرق متنقلة بالوحدات الثابتة مع توفير اخصائيي نسا للتعامل مع حالات الاحالة لتلبية احتياجات الجمهور المستهدف بالأماكن المختلفة.

واشار إلى أنه بلغ عدد المستفيدات من القافلة حوالي 2200 منتفعه وبلغ عدد المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة 1715 منتفعه بالإضافة الى العديد من الخدمات الأخرى حيث تم فحص 70 سيده بالموجات فوق الصوتية و متابعه الحمل ل 130 سيده وكشف نساء ل 270 سيده بالإضافة الى الكشف على 640 في تخصص الباطنة و570 في تخصص الأطفال وعمل المشورة لحوالي 500 سيدة وتم صرف حوالي 2190 وسيلة من وسائل منع الحمل باختلاف أنواعها من حبوب احادية ومركبه وحقن ولوالب وكبسولات تحت الجلد وواقيات .

وأوضح انه تم تنفيذ ندوات اعلاميه في مبادرة أيامنا احلى في جميع مراكز الشباب والوحدات المحلية والمساجد عن اهميه تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة و التوقيت الأمثل للحمل و صحة الام والطفل و مخاطر الزواج، و تم عمل معرض لمنتجات نوادي المرأة يعرض المشغولات اليدوية من اشغال الإبرة والتريكو والاكسسوارات و المنتجات الجلدية.

كما شهدت الحملة نشاط مكثف للرائدات الريفيات في التوعية لرفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة وخاصه الوسائل طويله المدى

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