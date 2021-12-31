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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لصدى البلد

أصعب لحظات العام .. هنا الزاهد تكشف أسوأ الأوقات في عام ٢٠٢١

هنا الزاهد
هنا الزاهد

كشفت النجمة هنا الزاهد عن طموحاتها  وأحلامهافي العام الجديد .

 

وقالت في تصريح خاص لصدى البلد " أتمني أن تكون السنة المقبلة حلوة زي ٢٠٢١، اللي كانت حلوة واتبسطت فيها اوي وعملت فيها نجاحات  كبيرة :"

 

تابعت :" كان فيها اول بطولة مطلقة ليا في الدراما بمسلسل حلوة الدنيا سكر و نجاح مسلسل النمر وانتهيت من تصوير فيلم احبة للغاية اسمه "بضع ساعات في يوم ما" وصورت مسلسل  انا وهي الذي سيعرض الايام المقبلة

 

 اختتمت :" اما الأسوأ بالطبع هذا العام كان حدث مرض والدتي، حيث كانت من أصعب اللحظات التي مريت بها هذا العام"

مبحبش القهوة.. هنا الزاهد: بستغرب الناس اللى بتشرب شاى بلبن الصبح

 

نشرت الفنانة هنا الزاهد مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى كشف فيه عن مشوربها المفضل فى الصباح. 

 

وصدمت هنا الزاهد متابعيها عندما قالت أنها لا تحب شرب القهوة مضيفة : “ انا مش بفهم الناس اللي بتحب الحاجات السخنة يعني عمري ما شربت قهوة وبستغرب جدا الناس اللي بتشرب شاي بلبن علي الصبح”. 

 

واوضحت هنا الزاهد : “لكن مؤخرا حبيت حاجة اسمها لاتيه..بالنسبة لي اختراع”. 

مسلسل انا وهى لـ هنا الزاهد 

وكان كشف الفنان أحمد حاتم كواليس مسلسل انا وهى مع الفنانة هنا الزاهد.

 

وقال خلال لقاءه مع برنامج theinsider ":اهم عنصر موجود في مسلسل انا وهى هو استاذ اشرف عبد الباقي وانا مهتم انه يبقى موجود لانه رمانه ميزان العمل، والمسلسل بيحكي  عن اتنين مرضى نفسيين بيروحوا لدكتور نفسي، وبيحصل بينهم مواقف.

 

وتابع": محمد أنور يقدم دور ضحكني جدا وانا بتفرج عليه في اللوكيشن ".

 

وكان قد روج الفنان أحمد حاتم لمسلسله الجديد"أنا وهي" قبل ميعاد عرضه بأيام، ونشر مجموعة البوسترات الرسمية الخاصة بالمسلسل، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”.

وكتب عبر حسابه على “إنستجرام”: "أنا وهي.. لازم نروح للدكتور١ يناير ٢٠٢٢ إن شاء الله".

 

مسلسل “أنا وهي” ينضم لمجموعة المسلسلات المكونة من 15 حلقة، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى كوميدى.

 

وتجسد هنا الزاهد وأحمد حاتم دوري شخصين يعانيان من مرض نفسى ويترددان على عيادة طبيب نفسى يجسده أشرف عبد الباقى، ويتعرفان على بعضهما وتبدأ قصة حب بينهما.

 

مسلسل "أنا وهى"، تأليف مصطفى حمدى، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وأشرف عبد الباقى، وميرهان حسين، وعارفة عبد الرسول، إضافة إلى ظهور أكثر من فنان كضيف شرف.

هنا الزاهد النجمة هنا الزاهد طموحاتها وأحلامها حلوة الدنيا سكر مرض والدتي

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