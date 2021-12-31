بيراميدز يؤمن عقد إبراهيم عادل ويمده من جديد 2026



أكد الإعلامي محمد شبانة أن نادي بيراميدز قام بتمديد عقد إبراهيم عادل لاعب الفريق حتى 2026 ومد العقد لموسم إضافي مع الفريق وتعديل عقده.



وأضاف شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "سبق ووقع اللاعب لمدة 4 مواسم وحتى 2025 لكن إدارة بيراميدز قامت بتعديل العقد من جديد ومده لموسم إضافي بحيث ينتهي في 2026 مع الفريق ورفع راتبه السنوي مع الفريق".





وتابع: "يرغب مسئولو بيراميدز من وراء ذلك في قطع الطريق على الجميع وضمان البقاء مع الفريق وسط المستويات المميزة التي يقدمها ونجاحه في إثبات نفسه".

الزمالك يقرر التضحية بالونش للتجديد لـ أشرف بن شرقي ..تفاصيل



أكد الاعلامي محمد شبانة أن هناك قرار داخل إدارة نادي الزمالك حاليًا بالموافقة على إعارة محمود الونش مدافع الفريق في يناير المقبل وحال تلقيه أي عرض لتوفير سيولة مالية لإنهاء بعض الإلتزامات على النادي".

وتابع ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: يرغب مسئولو الزمالك في إعارة الونش والاستفادة من المقابل المادي في التجديد للمغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق ودفع مقدم التعاقد له وباقي مستحقاته المتأخرة وهو ما يصل إلى مليون دولار".



وأكد أن مسئولي الزمالك طلبوا بشكل واضح من وكيل الونش جلب أي عرض للاعب والموافقة عليه في يناير بشرط أن يكون بمقابل مادي كبير".

وتابع: "إدارة الزمالك غير قلقة على المستوى الدفاعي بسبب تواجد محمود علاء ومحمد عبد الغني بجانب رغبتهم في إعادة محمد عبد السلام المعار لصفوف الاتحاد السكندري".