بنحبك يا مصر.. لقاءات أدبية ومحاضرات بثقافة أسيوط

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث عقد نادى أدب القوصية برئاسة الأديب عبدالغني مسعود أمسية أدبية، شارك فيها عدد من الشعراء، وبعض محبي الشعر والأدب، وتبارى الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت بين الفصحي والعامية، اهتماما من وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم بالأدب واللقاءات الأدبية.



نظمت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة ملتقى ثقافي أدبي بعنوان "دور الدولة في النهوض بصحة المرأة" بمقر مدرسة الثانوية المشتركة، بدأت فعاليات الملتقي بكلمة ترحيبية لمدير الموقع.

ثم أقيمت ندوة تثقيفية بعنوان "دور الدولة بالنهوض بصحة المرأة الريفية" للدكتور سامى نفادى والذي أظهر دور الدولة في النهوض بصحة المرأة المصرية من خلال المبادرة الرئاسية" 100 مليون صحة " والتي تجوب القرى والمحافظات للكشف المبكر عن كافة الأمراض المستوطنة.

إلى جانب محاضرة تثقيفية بعنوان "حقوق المرأة في الإسلام" حاضرها أيمن توفيق راشد وتحدث عن حقوق المرأة التي منحها الاسلام لها، كما اختتمت فعاليات الملتقي بمجموعة من القصائد الشعرية التي قدمها الشاعر مصطفى حامد.



إستقبلت مكتبة الطفل والشباب بديروط أطفال روضة جمال عبد الناصر بديروط، بدأت الزيارة بتفقد الأطفال مكتبة الطفل وتم عمل ورشة حكى لقراءة بعض القصص ومناقشة الأهداف التي تحتويها.

ثم تفقدوا قاعة الهوايات والأنشطة حيث تم تقديم بعض الألعاب الترفيهية والعاب تجميع الأشكال والمكعبات وعرض افلام سينما الأطفال، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من المواهب الأدبية الشابة والغناء على مسرح القصر، وتقديم اسكتش مسرحي بعنوان "بنحبك يا مصر"، واختتمت فعاليات اللقاء بتكريم المتميزين والموهوبين.



شهد بيت ثقافة صدفا لقاء لأعضاء كورال أطفال، وتقديم بعض المواهب الشابة المتميزة في مجال الغناء والعزف المنفرد والتي قدمت بعض العروض الفنية من المواهب الشابة للغناء والعزف الفردي.