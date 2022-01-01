اليوم.. تعطيل الدراسة في جميع مدارس الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية، تعطيل الدراسة اليوم السبت ، فقط للطلاب، لمرحلة التعليم ماقبل الجامعى بسبب الطقس السيئ على أن تعود الدراسة للانتظام يوم الأحد.

جاء القرار وفقًا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار.

وأكدت محافظة الدقهلية فى بيانها، أنه تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة التنفيذ للإجراءات والاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار بنطاق المحافظة، وحتى انتهاء فصل الشتاء، وذلك بناء على تحذيرات الأرصاد الجوية بشأن تقلب موجات الطقس في موسم الأمطار.

وشدد بيان المحافظة على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن والأحياء، والتعامل الفورى مع أية مستجدات مع أهمية متابعة تطهير كافة بلاعات صرف الأمطار، والتأكد من سلامة توصيلها بشبكة الصرف والتأكد من جاهزية كافة معدات وسيارات الكسح والشفط وماكينات شفط المياه والغطاسات للتعامل الفوري مع أية طوارئ .