طلاق متحضر.. إنجي المقدم: ماما وبابا انفصلوا وأنا عندي 14 سنة

قالت الفنانة إنجي المقدم، إنها لم تكن تحلم بتواجدها في الدورة الأولى بمهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية.

وأضافت إنجي المقدم خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة "صدى البلد"، خلال تواجدها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أنها ستظهر ضيفة شرف في فيلم «1111» مع إياد نصار، وغادة عادل، وإخراج كريم أبو زيد.

وكشفت إنجي المقدم، أن والداها انفصلا عن طريق طلاق متحضر، حينما كان عمرها 14 عاما، وحافظ الطرفان على علاقتهما، ولم تنقطع الزيارات، للحفاظ على العائلة.

قواعد الطلاق

وتشارك الفنانة إنجي المقدم في مسلسل ”قواعد الطلاق الـ 45" من بطولتها.

مسلسل "قواعد الطلاق الـ 45"، مأخوذ عن المسلسل الأمريكي Girlfriends’ Guide to Divorce، الذي تم عرضه فى 2014 وحتى 2018 على خمسة أجزاء، والعمل بطولة إنجى المقدم، عمر الشناوى، هيدى كرم، سالى شاهين، صدقى صخر، جيهان الشماشيرجى، وإخراج مصطفى أبو سيف، وتدور أحداثه في 45 حلقة.