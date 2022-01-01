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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان مشتول السوق يشكون من عدم وجود خدمات بالقرية ومياه صالحة للشرب

صدى البلد

أرسل القارئ السيد محمد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من عدم وجود خدمات بالقرية التي يسكن بها.

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قال محمد في شكواه نعاني نحن سكان قرية دهمشا مركز مشتول السوق من عدم وجود مرافق وخدمات ولا يوجد بها نقطه امنيه و خدمات طبيه طوارئ لاغاثة المرضي ولايوجد بها مياه صالحه للشرب.

 

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية للتواصل مع مقدم الشكوى على رقم 01220897345.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواه.

مشتول السوق مياه صالحة للشرب تلقي شكاوي المواطنين شكاوي صدي البلد الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين

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