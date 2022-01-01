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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادي غزل المحلة يجدد عقد هانى عادل موسمين .. شاهد

هانى عادل يجدد عقده
هانى عادل يجدد عقده مع غزل المحلة

نجح مجلس إدارة نادى غزل المحلة برئاسة على العباسى فى تجديد عقد هانى عادل لاعب زعيم الفلاحين لمدة موسمين مقبلين.

 

وحصل مجلس إدارة نادى غزل المحلة على توقيع اللاعب هانى عادل على العقود الجديدة فى حضور كل من: عمر عبد الله عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم والمشرف على الفريق وصابر عيد المدير الرياضى خلال جلسة جمعتهم مساء أمس الجمعة بأحد مطاعم القاهرة.

 

يأتي تجديد نادى غزل المحلة عقد نجم الفريق فى إطار سياسة دعم اللاعب هاني عادل عقب العودة من الإصابة التى لحقت به الموسم الماضي بقطع في الرباط الصليبي.

 

5 مدربين على رادار المحلة

 

وتستعد إدارة نادي غزل المحلة برئاسة على العباسي للإعلان عن اسم المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول، بعد رحيل محمد عودة المدير الفني السابق،  لتولي تدريب المقاولون العرب


وقال علي العباسي رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم، إن إدارة النادي تفاضل بين 5 سير ذاتية لمدربين،  لتولي مسؤولية الفريق في الفترة المقبلة خلفًا لعودة. 


وتابع: إدارة النادي ستتعاقد مع مدير فني يناسب نادي المحلة وجماهيره، وطموحات الإدارة في بطولة الدوري الموسم الحالي. 

 

وتم تأجيل تجمع لاعبي الفريق الاول لغزل المحلة 24 ساعة لحين الاستقرار على اسم المدير الفني الجديد حيث كان من المقرر أن يجتمعوا اليوم الجمعة . 

 

وقام نادي غزل المحلة بمفاوضة كل من (طلعت يوسف وحمادة صدقي وعبد الحميد بسيوني وحمزة الجمل وأحمد عبد المنعم كشري).

 

وتستمع إدارة نادي  غزل المحلة لطلبات المدربين لاختيار الأنسب . 


كانت إدارة المقاولين العرب، قد أعلنت في وقت سابق  تعاقدها مع محمد عودة، المدير الفني لغزل المحلة، الذي أصدر قبلها بدقائق بيانًا صحفيًّا يعلن فيه رحيله عن المحلة.

 

يذكر أنه تمت تغطية الاكتتاب الخاص لشركة غزل المحلة لكرة القدم، بمشاركة مؤسسات وأفراد مصريين (بقيمة 20 مليون جنيه)، وعرب (بقيمة 17 مليون جنيه).

 

وتعقد شركة غزل المحلة لكرة القدم جمعية عامة قريبًا لاعتماد نتائج الاكتتاب الخاص، والدعوة إلى الاكتتاب العام لزيادة رأس مال الشركة من 102 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه.

 

وتبلغ الحصة المطروحة من أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم في الطرح الخاص والعام  135 مليون جنيه تمثل 67.5% من رأسمالها المستهدف والبالغ 200 مليون جنيه، حيث تستهدف الشركة القيد في البورصة المصرية وبدء التداول على الأسهم خلال شهر فبراير المقبل.

نادي غزل المحلة هاني عادل محمد عودة المقاولون العرب طلعت يوسف حمادة صدقي عبد الحميد بسيوني حمزة الجمل أحمد عبد المنعم كشري

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