فى عيد ميلاد دنيا سمير غانم .. حكاية نحاجها مع أحمد مكى وإنفصالهما فنياً بسبب الكبير

تحتفل اليوم الفنانة دنيا سمير غانم بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من ابرز الفنانات المتواجدات على الساحة الفنية حالياً ، خاصة مع وانها تمكنت بين الجمع بين التمثيل والغناء معاً .

بدأت دنيا سمير غانم مشوارها مع الفت وهي طفلة حيث شاركت بالتمثيل عام 1995 من خلال فيلم (امرأة وامرأة)، ثم شاركت بعدها بالعديد من المسلسلات ومنها مسلسل للعدالة وجوه كثيرة ، والتى شاركت فبى بطولته مع والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز ، حتى تخرجت من أحدى الجامعات الخاصة .

كانت الانطلاقة الحقيقة لـ دنيا سمير غانم حيث شاركت محمد هنيدي ببطولة فيلم (يا أنا يا خالتي) عام 2005، لتتوالى أعمالها بعد ذلك ما بين السينما والتلفزيون.

بدات دنيا سمير غانم فى الحصول على مكانه فنية كبيرة حيت قدمت فيلمها “ طير انت ” مع أحمد مكى ، حيث قدمت فى الفيلم عدد من الشخصيات ، ثم فيلم لا تراجع ولا أستسلام ، والذى أظهر مدى تمكنها من أداء كافة اللخجات ومنها اللغة المغربية التى قدمت بها أحدى مشاهد العمل

لمعت دنيا سمير غانم فى عدد من الأعمال ومنها الكبير، و الفرح، بالنسبة للغناء، فقد أصدرت أغنية (مش قادرة اصدق عينيا) عام 2005، والتي حققت نجاح كبير، وأطلقت ألبومها الغنائي (واحدة تانية خالص) عام 2013.

قدمت دنيا أولى تجاربها فى مجال البطول المطلقة من خلال مسلسل لهفة ، وكانت السبب فى إعتذارها عن مسلسل الكبير أوى ، وقد حاول أحمد مكى أقناعها بالعودة الى الشخصية ، الا انها قالت له انها من الممكن ان تتنازل عن تقديم البطولة المطلقة فى حال وجدت نص اخر غير الكبير الذى كانت ترغب فى عدم تكراره مرة أخرى .