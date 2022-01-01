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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمناسبة العام الجديد.. أمير قطر يبعث برسالة تهنئة إلى شعبه

أمير قطر
أمير قطر

بعث أمير قطر تميم بن حمد برسالة تهنئة عبر صفحته الرسمية على “تويتر” إلى عموم شعبه بمناسبة العام الميلادي الجديد 2022 حيث قال : ‏أهنئكم بالعام الميلادي الجديد 2022 متمنيا فيه لشعبنا وجميع الشعوب الشقيقة والصديقة مزيدا من الأمان والازدهار.

وفي ذات السياق؛ فقد أكد  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أكد علي ضرورة استقبال  العام الجديد  2022 بتفاؤل وثقة وإعداد واستعداد للأفضل.


وقال في تدوينة نشرها عبر حسابه في «تويتر» : «مع انقضاء عام مليء بالخير والإنجازات على دولة الإمارات… نستقبل العام الجديد 2022 بتفاؤل وثقة وإعداد واستعداد للأفضل.

وأضاف: كل عام وأنتم بخير.. كل عام وأسركم بخير.. كل عام وأوطاننا وأوطانكم في خير وأمن وأمان واستقرار وازدهار.. عام خير وبركة على البشرية بإذن الله».

 

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