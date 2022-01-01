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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صادرات الأدوات الصحية تنمو 31%.. وألمانيا أكبر الأسواق المستوردة

صدى البلد

حققت صادرات مصر من الأدوات الصحية نموا بنسبة 31% خلال الفترة من”يناير- أكتوبر 2021″ لتسجل نحو 134 مليون دولار مقابل 103 مليون دولار خلال نفس الفترة 2020.

وأشار تقرير المجلس التصديري لمواد البناء، الذي حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه،  إلى أن مصر صدرت أدوات صحية لـ 95 دولة منهم 16 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2020، ” سنغافورة، جزر القمر الإسلامية، أثيوبيا، الكونغو زائير، بنين، كامبوديا، المكسيك،مارتينيك، مالاوي، مالي، شيلي، هنج كنج، كوسوفو، الصومال، كازاخستان، اتحاد نيجيريا”.

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واستحوذت  5 دول على 62% من إجمالي صادرات الأدوات الصحية بقيمة 83 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري في مقابل 63.068 مليون دولار بنمو 31.6%، يأتي على مقدمتها ألمانيا الاتحادية بقيمة 39.616 مليون دولار مقابل 35.316 مليون دولار بنمو 12%، لتسيطر على 29.6% من إجمالي القيمة.

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