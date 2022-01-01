دفِّى نفسك.. توزيع بليلة وشوربة عدس وحمص الشام مجانا في كفر الشيخ..صور

وزّع عدد من شباب مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، مساء اليوم السبت، 4 آلاف علبة «بليلة» بالمجان، على أهالى بيلا، ضمن مُبادرة «دفِّى نفسك»، التى انطلقت مُنذ الأسبوع الماضى، لتوزيع وجبات «شوربة العدس» و«البليلة» و«حمص الشام» على المواطنين، لتدفئتهم فى ظل موجة البرد الشديدة، التى تمُر بها مصر.

وقال الدكتور محمود عثمان، أحد المُشاركين فى مُبادرة «دفِّى نفسك»، فى تصريحات صحفية، أنه تم توزيع 4 آلاف علبة «بليلة» على المواطنين بمدينة بيلا، عقب صلاة المغرب، بالتزامن مع أول أيام العام الجديد 2022، من خلال المطبخ الخيرى المُقام بجوار مسجد المرسى ببيلا، بعد أن قام بعض مُحبى الخير بشراء مُستلزمات «البليلة» كصدقة جارية على أرواح موتاهم.

وأوضح «عثمان»، أن عدد من الشباب المُتطوعين المُشاركين فى المُبادرة بدأوا تجهيز وجبات «البليلة» الساخنة بالتعاون مع أحد الطهاة المُحترفين، وتم وضعها فى علب بلاستيكية مُجهزة، وتوزيعها على المواطنين المُترددين على شارعى «الجمهورية» و«الثورة» اللذان يعدّان أحد أهم شوارع مدينة بيلا.

وأضاف «عثمان»، أنه تم اختيار وجبة «البليلة» باعتبارها من الأطباق الحلوة التى يُفضلها البعض خاصةً فى فصل الشتاء، لفوائدها المُتعددة، حيث تعمل على تقوية جهاز المناعة، وتعزيز قوة كرات الدم البيضاء، ما يُساعد فى الحماية من الإصابة بالفيروسات، كما أنها تعمل على تدفئة الجسم فى ظل الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة، لافتاً أن وجبة «البليلة» تتكون من القمح، والسكر، واللبن، وجوز الهند، والفانيليا.

وأكد «عثمان»، أنه للمرة الثانية يتم توزيع «البليلة» على المواطنين، حيث سبق وتم توزيع 3 آلاف علبة على أهالى بيلا يوم الأحد الماضى، وتم توزيع أكثر من 10 آلاف علبة «شوربة عدس» خلال الأسبوعين الماضيين، فضلاً عن توزيع 2000 عبوة من مشروب «حمص الشام» يوم الخميس الماضى على المواطنين بالمجان، فى إطار مُبادرة «دفِّى نفسك» التى انطلقت فى مدينة بيلا مُنذ أسبوعين، لمُواجهة الصقيع، مُشيراً إلى استمرار المُبادرة طوال فصل الشتاء، لإدخال السرور على قلوب المواطنين، ومُساعدتهم فى عملية التدفئة من برودة الطقس الشديدة.

وتابع «عثمان»، أن مُبادرة «دفِّى نفسك» حظيت بدعم كبير من الأهالى فى مدينة بيلا مُنذ اليوم الأول للمُبادرة، وما زال هناك إقبال مُتزايد من الأهالى على المُبادرة، مُنوهاً أن هناك العديد من الأشخاص الذين يمدوهم بكافة المكونات والأدوات التى يستخدموها فى طهى المأكولات والمشروبات الخاصة بالمُبادرة، كنوع من أنواع المُساعدة أو الصدقة الجارية.

يُذكر أن، مجموعة من شباب مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، أطلقوا مُبادرة خيرية تحت عنوان «دفِّى نفسك»، لتوزيع وجبات «شوربة العدس» و«البليلة» و«حمص الشام» على الأهالى مجاناً، لمُواجهة الصقيع، وذلك طوال فصل الشتاء.

IMG-20220101-WA0052

IMG-20220101-WA0034

IMG-20220101-WA0051

IMG-20220101-WA0043

IMG-20220101-WA0050

IMG-20220101-WA0049

IMG-20220101-WA0035

IMG-20220101-WA0047

IMG-20220101-WA0048

IMG-20220101-WA0045

IMG-20220101-WA0046

IMG-20220101-WA0044

IMG-20220101-WA0042

IMG-20220101-WA0040

IMG-20220101-WA0041

IMG-20220101-WA0038

IMG-20220101-WA0039

IMG-20220101-WA0037