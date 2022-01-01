بقيمة 921.5 ألف جنيه.. جمارك سفاجا تحبط 11 محاولة تهريب أسلحة ومستحضرات تجميل

أحبطت جمارك سفاجا برئاسة محمد الشاذلى، 11 محاولة لتهريب كميات من البضائع المختلفة مخبأة داخل أمتعة شخصية لركاب قادمين عبر ميناء سفاجا من الكويت والسعودية الإمارات،بقيمة إجمالية تبلغ 921.5 ألف جنيه.



قال تقرير صادر عن مصلحة الجمارك إن المضبوطات كانت عبارة عن أسلحة نارية " طبنجة بلجيكي، 3 بنادق ضغط هواء و تيليسكوبين بنادق"، و جهاز طبي و أدوية ومستحضرات تجميل و 44 سماعة إير بود و أجهزة تحكم و شبكات اتصالات.



ذكر التقرير إنه تم تشكيل لجنة جمركية من " محمود سراج ، محمد جمال ، عبدالرحمن حمدي ، محمد عادل ، عبدالله مصطفى ، محمد مصطفى ، أحمد حجازي مأموري الحركة ومصطفى الحسيني، هاشم إسماعيل ، أحمد عاشور، محمد فتوح ،ايمن بهجات ،عطية نصار ،عصام عباس ،حسن زايد ، الخطيب منصور، ياسر عز العرب "، وتحرير 11 محضر تهرب جمركي.



تم إخطار الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .