اقتصاد عمان| توقيع 4 عقود في مدينة صحار الصناعية باستثمارات تتجاوز 157 مليون ريال

وقعت مدينة صحار الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، 4 عقود وتمكنت من جذب استثمارات محلية وأجنبية بإجمالي حجم استثمار يتجاوز الـ 157 مليون ريال عُماني.

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء العمانية، إنه تتنوع قطاعات هذه الاستثمارات بين صناعة المشابك المعدنية، وسبك الحديد والصلب (كريات الطحن) وصهر وسحب وتنقية المعادن غير حديدية الخام (عدا المعادن الثمينة) كالنحاس والرصاص والزنك والكروم والقصدير وخلائط المعادن وغيرها، بالإضافة إلى قطاع تطوير المدن الصناعية من حيث توفير المرافق التجارية واللوجستية والسكنية والمسطحات الخضراء والحدائق الترفيهية والمجمعات التجارية والمرافق والخدمات العامة.

وتواصل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" العمل على استكمال تطوير المرحلة السابعة في مدينة صحار الصناعية من خلال تطوير وتحسين البنى الأساسية فيها بهدف توفير الخدمات الأساسية للمستثمر وبيئة جاذبة، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها 66 بالمائة ومن المتوقع الانتهاء منها في الربع الثاني من عام 2022م.

ويعمل مركز الخدمات "مسار" في مدينة صحار الصناعية منذ افتتاحه في ديسمبر 2020 على جذب الاستثمارات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال تسريع وتبسيط الإجراءات وتعزيز العلاقات مع الشركاء لتقديم خدمات متكاملة وتوطيد العلاقة مع المستثمر بما يوفر بيئة أعمال آمنة والبيانات الإحصائية الدقيقة الخاصة بالمستثمرين.

ويعد المركز نافذة استثمارية بنظام موحد لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري في محطة واحدة ومدة زمنية محددة بهدف تشكيل منظومة من الخدمات المتكاملة التي يحتاجها المستثمر لتكوين وإيجاد قيمة مضافة لبيئة أعمال جاذبة للاستثمارات في سلطنة عُمان.

