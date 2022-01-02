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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد عمان| ارتفاع إنتاج النفط بنسبة 1.4% بنهاية نوفمبر 2021

اسعار النفط
اسعار النفط

ارتفع إنتاج النفط في سلطنة عُمان بنهاية شهر نوفمبر 2021م بنسبة 1.4% ليبلغ  323 مليونًا و174 ألفًا و600 برميل مقارنة بـ 318 مليونًا و624 ألف برميل خلال الفترة نفسها من العام 2020م.


وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء العمانية، إنه بلغ إنتاج النفط الخام بنهاية شهر نوفمبر 2021م حوالي 249 مليونًا و765 ألفًا و900 برميل مقارنة بالمسجل بنهاية الفترة نفسها من عام 2020م البالغ 256 مليونًا و450 ألفًا و400 برميل بانخفاض 2.6 بالمائة وفق ما أشارت إليه البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

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وارتفع أيضًا متوسط الإنتاج اليومي للنفط خلال الفترة المذكورة بنسبة 1.7 بالمائة ليصل إلى 967.6 ألف برميل مقارنة مع 951.1 ألف برميل للفترة ذاتها من عام 2020م، كما ارتفع متوسط سعر البرميل بنسبة 35 بالمائة من 46.5 دولار أمريكي للبرميل ليصل إلى 62.7 دولار أمريكي.

أما إنتاج المكثفات النفطية فقد بلغت 73 مليونًا و408 آلاف و700 برميل مرتفعا بنسبة 18.1 بالمائة عن المسجل بنهاية الفترة ذاتها من العام 2020م البالغ 62 مليونًا و173 ألفًا و600 برميل.

وكشفت البيانات عن انخفاض في إجمالي الصادرات النفطية بنسبة 0.5 في المائة حتى نهاية نوفمبر 2021م حيث بلغت 260 مليونًا و804 آلاف و100 برميل مقارنة مع 262 مليونًا و36 ألفًا و800 برميل والمسجل في الفترة ذاتها من العام السابق.

ووضحت البيانات أن الصين هي الأكثر استيرادا للنفط العُماني حتى نهاية شهر نوفمبر 2021م باستيرادها نحو 220 مليونًا و229 ألفًا و300 برميل وبنسبة انخفاض بلغت 3.2 بالمائة عن المسجل في الفترة ذاتها من العام السابق البالغ قرابة 227 مليونًا و649 ألفًا و700 برميل، ثم الهند باستيراد نحو 24 مليونًا و261 ألف برميل بنسبة ارتفاع بلغت 50.3 بالمائة مقارنة مع 16 مليونًا و142 ألفًا و300 برميل للفترة ذاتها من عام 2020م.

وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثالثة حيث بلغ إجمالي استيرادها من صادرات النفط العُمانية 6 ملايين و547 ألفًا و800 برميل، ومن دول أخرى بلغ الاستيراد نحو 6 ملايين و310 آلاف و300 برميل، أما اليابان فقد بلغ إجمالي استيرادها من صادرات النفط العُمانية نحو 3 ملايين و385 ألفًا و700 برميل.
 

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