جهاز مدينة 6 أكتوبر: الانتهاء من 5 آلاف وحدة سكنية فى سكن مصر

قال وليد عبد الرحمن، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إن مساحة اكتوبر الجديدة 90 الف فان يحدها شمالاً محور الضبعة، والشرق طريق الواحات والوسطى والجنوب طريق الفيوم والغرب الطريق الدائرى الإقليمى.

وأضاف نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن محور الإسكان يحتوى على 85 ألف وحدة سكنية، وتم الانتهاء 47 ألف وحدة سكنية بمنطقة الـ 800 فدان وابنى بيتك، بالاضافة إلى 5 آلاف وحدة سكنية فى سكن مصر.

وأشار نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة ، إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من الـ 90 متر بمنطقة الـ 800 فدان وابنى بيتك، و 75 متر تم الانتهاء فعلى من 936 الموجودين بالمدينة النموذج الـ 75 متر.

وتابع نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة ، أنه جار تسليم السكان الوحدات المستحقة، وتم تسليم 30 ألف وحدة سكنية حتى الآن، مؤكداً أن المواطن المصرى يتسلم الوحدة السكنية متكاملة .