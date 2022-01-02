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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

20 يناير آخر موعد للتقدم

محافظ أسيوط يعلن شروط الترشح لمسابقة الأم المثالية لعام 2022

صدى البلد

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، عن مسابقة الأم المثالية لعام 2022 وفقًا للشروط والمعايير التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي والخاصة بإختيار ( الأم المثالية – الأم البديلة – الأم من ذوى الاحتياجات الخاصة "سمعية – بصرية – حركية " – الام لأبن من ذوى الاحتياجات الخاصة متميز في أحد المجالات "الرياضية – الفنية – العلمية"  - أم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية – أم حاضنة على مشروع التمكين الاقتصادى على أن يكون آخر موعد لاستلام الأوراق الخاصة للأمهات يوم الخميس الموافق 20 يناير 2022.

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وأشار المحافظ – في بيان صادر عن مكتب إعلام محافظة أسيوط اليوم – إلى أن الشروط الأساسية لاختيار الأم المثالية لعام 2022 تمثلت في قصة العطاء وألا يقل السن عن 50 سنة للأم في 31 / 12 / 2021 والإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء فقط وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي ويستثنى الابن المعاق ذهنيًا غير قابل للتعليم ، وألا تكون المتقدمة للمسابقة تمت بصلة لأي من العاملين بالتضامن الاجتماعي (مديرية – إدارة اجتماعية – وحدة اجتماعية)  حاليًا أو سابقًا حتى الدرجة الرابعة، لافتًا إلى إنه تم تشكيل لجنة بمديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، برئاسة وكيل الوزارة لفحص طلبات المتقدمين واختيار الأمهات المثاليات لهذا العام وفقا للضوابط والمعايير التي تم تحديدها.


وأضاف مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أن من يرغب في التقديم لمسابقة الأم المثالية أن يحضر المستندات الدالة على صحة البيانات المذكورة في الاستمارة، وهي استمارة الأم المرشحة مستوفاة، بالإضافة إلى الإقرار وقصة الكفاح، وصورة بطاقة الرقم القومي للمرشحة وصورة معتمدة من المؤهلات الدراسية لأفراد الأسرة ، وصورة شهادات ميلاد الأبناء أو صور بطاقات الرقم القومي لهم وصورة قسيمة الزواج وشهادة وفاة الزوج في حالة الترمل.

 

وتابع: بالإضافة إلى قسيمة الطلاق والشهادات المرضية في حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة ، بالإضافة إلى عدد 2 صورة شخصية للمرشحة حديثة وبالألوان والتأكيد على أن يدون بالاستمارة رقم تليفون صحيح للمرشحة وهاتف محمول، بالإضافة إلى شهادة القيد العائلي وتسلم تلك الطلبات والمستندات لإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط.

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