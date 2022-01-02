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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا لاند كروزر 2022 تحصل على تعديلات التضاريس الوعرة من أستراليا

السيارة تويوتا لاندكروزر
السيارة تويوتا لاندكروزر 300 الجيل الجديد

تعمل العديد من الشركات المتخصصة فى تعديل السيارات، على طرح إصدارات ومشاريع جديدة خاصة لها فى عدد من الأسواق العالمية لسيارات حققت فى هذه الأسواق نجاحات كبيرة.

 ومؤخرا تم طرح إصدارات خاصة جديدة لتويوتا لاندكروزر 300 الجيل الجديد في ظل توافره بشكل أوسع في الأسواق رغم تباطؤ عمليات الإنتاج بسبب نقص أشباه الموصلات وانقطاع سلاسل التوريد.

وعملت شركة TJM الأسترالية المتخصصة في تعديلات التضاريس الوعرة للشاحنات وسيارات الـ SUV الكبيرة، على طرح نسختها المعدلة من السيارة تويوتا لاندكروزر 300 الجيل الجديد .

وأوضحت شركة TJM الأسترالية المتخصصة في تعديلات التضاريس الوعرة، أن أبرز التغييرات التى حدثت للسيارة تويوتا لاندكروزر 300 الجيل الجديد، تشمل قضبان حماية أمام المصابيح الأمامية والمصد الأمامي بشكل لا يعيق تدفق الهواء للمحركات والمبردات الداخلية حسب تأكيدات الشركة، مع مصابيح ضباب LED بإشارات انعطاف.

 

بالإضافة إلى حصول تويوتا لاندكروزر 300 الجيل الجديد، على أنبوب تنفس تحت المياه لتسهيل عبور مجاري المياه العميقة، كما وضعت الشركة ألواح إضافية أسفل الجسد، وحسنت من أداء واستجابة نظام التعليق، ورفعت السيارة بـ 50 مليمتر.

وأكدت شركة TJM الأسترالية المتخصصة في تعديلات التضاريس الوعرة، أن التعديلات التى تمت فى السيارة تويوتا لاندكروزر 300 الجيل الجديد ستتوفر خلال عام 2022.

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