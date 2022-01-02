طارق عبد العزيز: المحاكم العمالية ستكون سريعة وناجزة ومتخصصة لحل مشكلات العمال

كشف النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، تفاصيل قانون العمل الجديد، موضحا في الوقت ذاته إلى أن قانون العمل القديم كان يحتاج إلى إعادة نظر بشكل كبير.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد،:" تم إجراء حوار مجتمعي كامل حول قانون العمل الجديد، جرى الإستماع فيه إلي كافة الأطراف لتحقيق الرضا العام حوله.

وأضاف طارق عبد العزيز:" مجلس الشيوخ ناقش قانون العمل بإستفاضة لتحقيق التوازن المطلوب بين العامل وصاحب العمل".

وأشار طارق عبد العزيز إلي أن المحاكم العمالية ستكون سريعة وناجزة ومتخصصة لحل مشكلات العمال بشكل سريع.