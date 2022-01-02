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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تعرف علي أحد اذرع وزارة البيئة لرفع كفاءة منظومة الملخلفات

صدى البلد

يعد البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة أحد أذرع وزارة البيئة لرفع كفاءة منظومة الملخلفات فى عدة محافظات الغربية وكفر الشيخ وقنا وأسيوط ويدعم الجهاز تنظيم الملخلفات سواء على مستوى الدعم الفنى والموأسسى والاستثمارى ويتم تنفيذه من خلال  شركاء التنمية بنك التعمير الإنمائى وهيئة التعاون الدولى الألمانى ، والاتحاد الأوروبي وهيئة التعاون الدولى السويسرى.

وقام البرنامج الوطني لإدارة الملخلفات الصلبة بوضع حجر الأساس لتطبيق المنظومة المتكاملة للمخلفات من خلال إعداد الكواد والأدلة الإرشادية والاستراتيجيات وخطط العمل والقانون الموحد لتنظيم إدارة الملخلفات بمصر وفقا لما يلى : 
* الكوادر المصرية كود الملخلفات البلدية الصلبة:
* الكود المصرى أسس التصميم وشروط التنفيذ لنظم إدارة المخلفات الصلبة البلدية 
* كود مخلفات البناء والهد م إعادة التدوير
* تعديل 2 مواصفة قياسية لمخلفات البناء والدعم لصناعة إعادة تدوير مهلفات البناء والهدم.

*وضع أدلة ارشادية للتعامل مع المخلفات البلدية الصلبة حال انتشار الامراض الفريوسية والوبائية وإجراءات السلامة والوقاية للعاملين بالمنظومة .

*إعداد دراسات تقييم التأثري البيئي والاجتماعي ومشروعات إدارة الخلفات الصلبة كالمحطات الوسيطة ومصانع تدوير ومعاجلة المخلفات والمدافن الصحية.

*غلق وتأهيل المقالب العشوائية لملخلفات البناء والهدم رفع كفائة البنية التحتية لرفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات .

*تنفيذ محطات وسيطة بمحافظات الغربية وقنا واسيوط من خلال التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع والإنتهاء من تنفيذ محطات وسيطة بمركز ديروط وأبو تيج، وجاري الانتهاء من محطة مركز أبانوب ومنفلوط - بمحافظة أسيوط

*الإنتهاء من تنفيذ  ٢محطة وسيطة بمحافظة قنا مركز أبو تشت ورفع تراكمات المقالب العشوائية بمحافظات الغربية وكفر الشيخ

 

ويعتبر البرنامج الوطني من المشاريع الرائدة التي استجابت لعدوي كورونا علي مستوي الجمهورية  لحماية  العاملين بمنظومة النظافة حيث تم التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين  بالبرنامج  الوطني للمثلي التعمير الالمانى والاتحاد الأوروبي و التعاون السويسري وتم تخصيص 7.11 مليون جنيه مصري و620 ألف يورو من ميزانية الربنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة للدعم مهمات الوقاية  العاملين بمنظومة النظافة وعددهم ٢٢ ألف عامل للمحافظات الاربعة  لمواجهة انتشار العدوى الفيروسية لـ 19 - COVID بالتعاون مع شركاء التنمية حيث تم توريد مهمات الوقاية بمحافظات  كفر الشيخ وقنا وجاري التوريد بمحافظات  الغربية وأسيوط.

البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة أذرع وزارة البيئة لرفع كفاءة منظومة الملخلفات تطبيق المنظومة المتكاملة للمخلفات نظم إدارة المخلفات الصلبة البلدية

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