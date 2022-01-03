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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين في مصر 27-12-2021

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الإثنين 3 يناير 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

 

أسعار الحديد اليوم الاثنين 3 يناير 2022:

سعر طن حديد عز 15600 - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 15400 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 15300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 15100 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 15100 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.


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وارتفعت اسعار الأسمنت بنسب تترواح بين 30-50 جنيها حسب المنتجات المختلفة مقارنة بالأسبوع الماضي :.

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 3  يناير 2022 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 1100 جنيه للطن

أسمنت النصر 1060 جنيها للطن

أسمنت المعلم 1025 جنيها للطن

اسمنت الصخرة 945 جنيها للطن

أسمنت  المخصوص 1060 جنيها للطن

أسمنت  أسوان 980 جنيها للطن

أسمنت سيناء 1000 جنيه للطن

أسمنت السويس 1070 جنيها للطن

اسمنت حلوان 1080 جنيها للطن

اسمنت السويدي 1100 جنيه للطن

اسمنت العسكري بني سويف 1000 جنيها للطن

 

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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