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تعليم

مستشفى جامعة أسيوط تنجح في إجراء عملية استئصال الغدة الدرقية بالمنظار الجراحي

صدى البلد

نجح فريق طبي بقسم الجراحة العامة بمستشفيات جامعة أسيوط في استئصال الغدة الدرقية بالمنظار الجراحي والتي تعد الأولى من نوعها بالمستشفيات الجامعية.

 

وقال الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية إنه تم إجراء عملية استئصال جزئي للغدة الدرقية بواسطة المنظار الجراحي من خلال فريق من أمهر الأطباء الاستشاريين الأخصائيين بقسم الجراحة العامة تحت إشراف الأستاذ الدكتور مصطفى ثابت أحمد رئيس قسم الجراحة العامة وضم الفريق الطبي الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الغفور أستاذ الجراحة العامة والدكتور محمود ثابت مدرس الجراحة العامة والطبيب أحمد محمد جمال مدرس مساعد الجراحة العامة ، إضافة إلى طاقم التمريض المعاون لهم من المستشفى. 

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و أكد الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، أن هذه الجراحة المتطورة تميز جديد لمستشفى جامعة أسيوط ، مؤكدا على إمكانات مستشفيات جامعة أسيوط المتميزة بجميع التخصصات الطبية وتوفير خدمات ورعاية صحية متكاملة للمتعاملين معها.

 

ومن جهته أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بتطوير مستشفياتها وما تقدمه من خدمات طبية للمرضى ، لتصبح مطابقة لأعلى المواصفات الطبية، مع الحرص على إجراء العمليات والتدخلات الجراحية باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وتحقيق أعلى درجات الجودة في الخدمات والرعاية الصحية. 

 

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