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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إحلال السيارات: وثيقتا تأمين ضد الحوادث وللمواطن مع العجز أو الوفاة |فيديو

إحلال المركبات
إحلال المركبات

قال طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، إن المرحلة الأولى من مبادرة إحلال المركبات المتقادمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام تستغرق 3 سنوات، ويمكن لأي مواطن يمتلك سيارة مرّ على تصنيعها 20 سنة المشاركة فيها، ومع بداية السنة الثانية منها تم السماح بمشاركة سيارات موديل 2002م على الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة.

وأضاف عوض خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، أن المبادرة تقدم مميزات عديدة للمواطنين الراغبين في المشاركة منها الحصول على سيارة موديل العام تعمل بنظام الوقود المزدوج، حفاظا على البيئة، كما أن المواطن يوفر ما يقرب من 60% من نفقات الصرف على الوقود الخاص بالسيارة.

وتابع، أن المبادرة تقدم مميزات للمواطن المشارك في أسعار السيارات الجديدة بتخفيضات جرى الحصول عليها من الشركات المنتجة ما بين 5% إلى 10% مقارنة بمثيلاتها في السوق المحلي، كما أن الجهاز المصرفي منح قرض لسداد كل ثمن السيارة للمواطنين بفائدة مخفضة قدرها 3% موزعة على الأقساط.

وأشار، إلى أن الأقساط في المبادرة قد تُدفع على 7 أو 10 سنوات على حسب رغبة المواطن وقدراته المالية، كما أن المبادرة تمنح المواطن وثيقتي تأمين أحدها على السيارة ضد الحوادث والسرق والتلفيات، والأخرى على المواطن نفسه في حالة العجز أو الوفاة.
 

 

احلال السيارات مبادرة احلال المركبات السيسي

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