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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة تعلن عن إرشادات للوقاية من كورونا في أماكن العمل

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إرشادات ضرورية، للحد من انتقال العدوى بفيروس كورونا بين الموظفين في أماكن العمل.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان الارشادات كالتالي:-

  • إبلاغ المسئولين بمكان العمل عند الشعور بأي أعراض لاتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار العدوى.
  • الحد من الاجتماعات خاصة بالأماكن المغلقة، واستبدالها بالاجتماعات الافتراضية.
  • الحفاظ على التباعد الاجتماعي مع الزملاء والعملاء.
  • الحد من وهم مرضى فيروس كورونا من زملاء العمل.
  • غسل اليدين وتطهير الأدوات الشخصية.
  • استخدام القفازات أحادية الاستخدام.
  • عدم مشاركة الأدوات الشخصية.
  • تطهير الأسطح المشتركة.
  • الالتزام بارتداء الكمامة.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

 

 

 

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