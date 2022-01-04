فيفى عبده تهنئ الهام شاهين بعيد ميلادها .. شاهد

هنأت الفنانة فيفي عبده، الفنانة إلهام شاهين بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت عدة صور عبر حسابها بموقع إنستجرام، من حفل عيد الميلاد الذي حضره كوكبة كبيرة من النجوم.

وعلقت فيفي عبده “كل سنة و حبايبي الهام شاهين و ليلي علوي طيبين و كل حبايبي برج الجدي طيبين ”.

واحتفلت امس الفنانة القديرة إلهام شاهين بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من الفنانات اللاتى عشقن السينما المصرية وبات ذلك واضحاً فى مشوارها الفنى الطويل، سواء كممثلة أو منتجة.

إلهام شاهين لم تقدم كمنتجة عددا كبيرا من الأعمال السينمائية ولكنها مقارنة بزملائها فهى من أكثر فنانات اللاتي أقدمن على تلك الخطوة ، فكان دخولها مجال الإنتاج هو المغامرة الحقيقة.