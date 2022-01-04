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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة صناديق توزيع إشارات تشغيل القطارات في القليوبية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

جدد قاضى المعارضات بمحكمة طوخ الجزئية بمحافظة القليوبية، حبس عاطلين 15 على ذمة التحقيقات لقيامهم بسرقة صناديق توزيع إشارات تشغيل الخاصة بالقطارات.


وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر مرسى مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بضبط عاطلين أثناء  قيامهم بسرقة 3 صناديق توزيع إشارة تشغيل السيمافورات المنظمة لحركة سير القطارات، وذلك من أماكن متفرقة بشريط السكة الحديد.


وجرى إخطار اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالمديرية، وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين ضبط كلا من "أحمد أ م"، 19 سنة، عاطل، و"إسلام ع م"، 16 سنة، عاطل، مقيمان دائرة المركز، حال قيامهم بسرقة 3 صناديق توزيع إشارة تشغيل السيمافورات المنظمة لحركة سير القطارات، وذلك من أماكن متفرقة بشريط السكة الحديد.


وضبط بحوزتهم الأدوات المستخدمة "مفتاح إنجليزى، وصفيحة منشار، وشاكوش، ومنجل، وعربة كراو"، وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.

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