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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الحضيض .. الأرض تصل إلى أقرب نقطة من الشمس اليوم

الارض والشمس
الارض والشمس

تصل الكرة الأرضية اليوم الثلاثاء  04 يناير 2022 إلى أقرب مسافة من الشمس والمعرفة بنقطة     الحضيض وذلك فى تمام الساعة 06:52 صباحا بتوقيت غرينتش، ويأتى ذلك بالتزامن مع فصل الشتاء في النصف الشمالي .

حيث إن مدار الأرض حول الشمس بيضاوي الشكل وليس دائريًا ، لذلك فإن المسافة بيننا وبين الشمس تتغير على مدار عام، فعند الحضيض ستكون على مسافة 147,105,052 مليون كيلومتر أقرب بحوالي 5 مليون كيلومتر إلى الشمس ( المسافة بين مركز الأرض ومركز الشمس) مقارنة بما ستكون عليه بعد ستة أشهر من الآن عندما ستصل الأوج – ابعد مسافة من الشمس – في الرابع من يوليو على مسافة 152,098,455 كيلومتر من الشمس .

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ويعد فرق المسافة ليس كبيراً بين الحضيض في يناير و الأوج في يوليو ولكن هذا الاختلاف في المسافة يعني أن قرص الشمس سيبدو ظاهريا الآن أكبر قليلاً من المعتاد، وأكثر إشراقًا بنسبة 7٪ ،  ومع ذلك ، لا يذوب الثلج في النصف الشمالي ، لأن الفصول الأربعة  تحدث أساسًا بسبب ميل محور دوران الأرض وليس قربها او بعدها عن الشمس.

فخلال فصل الشتاء يكون القطب الشمالي مائل بعيداً عن الشمس في حين انه خلال الصيف يكون مائل باتجاه الشمس، وعلى الرغم من أن اقتراب وابتعاد الأرض  ليس المسؤول عن حدوث الفصول إلا أن ذلك يؤثر على طول تلك الفصول.

وعندما تكون الأرض قرب الشمس كما هو الآن فإنها تتحرك أسرع في مدارها حيث  تندفع بسرعه 30.3 كيلومتر بالثانية تقريباً، أسرع مقارنة بسرعتها في أوائل يوليو ، وبالتالي فإن فصل الشتاء في النصف الشمالي هو أقصر الفصول الأربعة.

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