ببدلة رقص.. إطلالة جذابة لـ فيفي عبدة عبر انستجرام

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام ".

وظهرت فيفي عبدة بإطلالة جذابة مرتدية بدلة رقص باللون الدهبي، وحازت الصورة علي اعجاب متابعيها.

يذكر أن الفنانة فيفي عبده ، شاركت متابعيها مقطع فيديو من إيطاليا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وعبرت عن سعادتها بالتكريم في مهرجان للرقص الشرقي مع عدد من الراقصات، وتحدثت باللغات المختلفة الإنجليزية والإيطالية، وكتبت: مساء الفل أنا لسه واصلة إيطاليا لحضور تكريم في مهرجان للرقص الشرقي هنا”.

وأوضحت فيفى عبده، خلال حوارها مع برنامج “السيرة”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”: " مرة كنت راكبة تاكسى أنا وأمى، وكان فيها حفرة كبيرة فى الشارع المهم، من الرعب خرجت من التاكسى وطلعت قعدت على الرصيف وسبت أمى فى العربية".