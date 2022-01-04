عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب محمد حلاوة: الرئيس السيسي قدوة تاريخية فى التواصل مع شباب مصر

صدى البلد

 
قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم قدوة تاريخية فى التواصل مع الشباب فى مصر والاستماع إلى أفكارهم ورؤاهم لمستقبل بلادهم من خلال منتدى شباب العالم ، مشيرا إلى أن مبادرة حياة كريمة ولدت من رحم هذا التواصل بين الرئيس السيسي وشباب مصر ، وتحولت إلى مشروع وطنى عملاق وغير مسبوق لتنمية الريف المصرى على كافة المستويات ، من البنية التحتية إلى التأهيل وبناء القدرات وتقديم الفرص لصقل المهارات وفتح المجالات للمشاركة فى مختلف المشروعات الوطنية.

 

وأضاف النائب محمد حلاوة ، أن العالم أجمع فى انتظار "منتدى شباب العالم الرابع" المنعقد فى الفترة من 10 إلى 13 يناير برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي فى شرم الشيخ ، والذى أصبح إحدى العلامات الهامة للحوار ونشر رسائل التسامح والسلام والمحبة فى العالم ، كما أصبح إحدى المنصات الكبرى الملهمة للشباب فى مختلف أنحاء العالم ، نظرا لما يثيره من أفكار ونقاشات حرة وثرية يقودها الشباب بأنفسهم.

 

وأكد النائب محمد حلاوة أن منتدى شباب العالم فى دورته الرابعة المقبلة ، سيفتح المجال أمام الشباب من كل قارات العالم ليقدموا الحلول والأفكار فى عالم ما بعد كورونا من خلال مجموعة من المبادرات والإبداعات والحلقات النقاشية الثرية التى ينتظرها العالم وتحتفى بها الأمم المتحدة ويحملها الشباب معهم إلى بلدانهم بعد انتهاء فعاليات المنتدى ليكونوا سفراء يحملون رسائل الأمل والسلام والتعاون وتنمية الإنسان ،الصادرة من مصر.

وأشار رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن التفاف شباب العالم حول المنتدى وإيمانهم برسالته وتحمسهم للمشاركة فيه تجاوز كل الحدود والتوقعات ، ووصل عدد الشباب الذين تقدموا للتسجيل والمشاركة فى الدورة الرابعة للمنتدى إلى أكثر من 500 ألف شاب وشابة من 196 دولة ، حيث تصدرت قارة أفريقيا ترتيب قارات العالم من حيث الإقبال على التسجيل للمشاركة فى المنتدى وتلتها أوربا و آسيا و أمريكا الشمالية و أمريكا الجنوبية.

ولفت النائب محمد حلاوة إلى أن اعتماد لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، للدورات الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب ، جاء لأهمية وحيوية القضايا والملفات التى ناقشها المنتدى خلال الدورات السابقة ومنها الموضوعات الثرية حول الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.

وأوضح النائب محمد حلاوة أن منتدى شباب العالم يتضمن فى دورته الرابعة عددا من الفعليات المهمة ، فى مقدمتها منطقة ريادة الأعمال   Startup Vein، باعتبارها ساحة لرواد الأعمال، تسمح بمشاركة الخبرات والتحديات والنجاحات، كما تتيح الفرصة للتواصل مع المشاركين في المنتدى ، وتركز هذا العام بشكل خاص على دور الشركات الناشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن أزمة وباء كوفيد 19 والقدرة على تحويل هذا التحدي لفرص استثمارية ناجحة.


واعتبر النائب محمد حلاوة أن تنظيم نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة MUNHRC، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، أمر لامع للغاية ومثير للاهتمام والمتابعة من كافة المنصات الحقوقية الأممية والأهلية فى العالم ، حيث يناقش نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي فى جلسة خاصة تحت عنوان "تداعيات جائحة كوفيد-19 ، كيفية إعمال وتفعيل "الحق في الصحة" بالصورة الأمثل ، بهدف خلق حالة من الحوار البناء، وطرح أفكار ملهمة وتوصيات واقعية تسهم في خروج العالم من جائحة كورونا بأمان وسلام، مع احترام ومراعاة كافة حقوق الإنسان المكفولة بموجب مواثيق حقوق الإنسان المحلية والدولية.


وتابع النائب محمد حلاوة أن تنظيم نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة ، يتوافق مع   اعتماد منظمة الأمم المتحدة لمنتدى شباب العالم منصة دولية للحوار ، وإطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الماضى 2021، والذي أوضح ما تقوم به الدولة المصرية من جهود تنموية شاملة على كافة الأصعدة ، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021.

ترشيحاتنا

رئيس صحة الشيوخ: إلزام اللاجئين بتوقيع إقرار بالخطة السكانية لحل الأزمة

هل تجوز صلاة الجنازة على الميت وأنا خارج البلاد؟.. الإفتاء تجيب

بلاك بيري تكتب اليوم نهاية هذه الهواتف بإيقاف دعمها نهائيا

الطيب يشيد بسرعة تجاوب المركز الطبي في جوبا لعلاج والدة طالبة وافدة

لماذا تعتمد إسرائيل على فايزر وموديرنا لمواجهة فيروس كورونا وتتجاهل اللقاحات الأخرى؟

عالم بريطاني يعلن عن تجاوز المرحلة الأسوأ في جائحة فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني سيرحل خلال أيام.. وفيريرا مديرا فنيا للأهلي

كسرت رقبته.. وفاة شاب في مترو نيويورك أثناء هروبه من دفع التذكرة

إنت تريند.. تفاصيل صادمة في تحقيقات قضية بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

بعد «جوزين حمام» سفاح الإسماعيلية.. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

فشل في التعدي عليه جنسيا.. الإعدام لسائق توك توك قتل طفلا بأوسيم

رسميا.. 7 نجوم خارج أمم إفريقيا 2022

تخريب وتدنيس قبور المسلمين وتلاوة القرآن.. ماذا يحدث بمقابر إزيرلون في ألمانيا؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: مصر ستظل قوية بوحدة نسيجها الوطنى

قطع رؤوس مانيكان عارضات الأزياء .. حركة طالبان تثير الجدل| فيديو

سميرة محسن عن محمد رمضان: موهوب وعليه أن يتصالح مع زملائه.. فيديو

اعمل نفسك ميت.. شاهد بطة تخدع كلبا للنفاد بروحها.. تستحق الأوسكار|فيديو

فيديو

تهنئة غير المسلمين وتنظيم النسل ومساجد آل البيت.. تصريحات أحمد عمر هاشم تسيطر على السوشيال ميديا

تخفيض ساعات العمل و4 شهور إجازة وضع.. 7 مزايا لـ المرأة بـ القانون الجديد

ارتفاع جنوني.. أسباب زيادة أسعار الدواجن وموعد انخفاضها

وزير الدفاع: مصر ستظل قوية بوحدة نسيجها الوطنى

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ