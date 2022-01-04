عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رولز رويس فانتوم تظهر في صور تجسسية لأول مرة |شاهد

رولز رويس فانتوم
رولز رويس فانتوم تظهر في صور تجسسية لأول مرة

تتميز سيارات رولز رويس البريطانية الفاخرة بقوتها وأناقتها التي تخطف القلوب وذلك بفضل جودتها العالية ومواصفاتها القوية، وتسعى الشركة دائماً للحفاظ على ثقة عملائها الأثرياء حول العالم من خلال إبهارهم دائماً، وفي إطار ذلك انتشرت عدة صور تجسسيه جديدة على شبكة الإنترنت نشرها موقع Motor 1 العالمي لأحدث سيارات العلامة التجارية البريطانية رولز رويس فانتوم الجديدة كلياً.

قامت سيارة السيدان الجديدة الفاخرة رولز رويس فانتوم برحلة إلى ألمانيا بالقرب من منشأة BMW للتحضير الاختبارات الأخيرة تمهيداً للإطلاق الرسمي والتي من المحتمل أن يتم طرحها في وقت لاحق من هذا العام، وجاء النموذج الأولي للاختبارات بعدة مواصفات قوية تضم قاعدة عجلات قياسية مع مزيج أنيق من الألوان والمواد الخام باهظة الثمن، وإذا حكمنا من خلال هذه اللقطات التجسسية الأولى لسيارة رولز رويس فانتوم المحدثة بشكل معتدل فأنها تظهر تحسناً كبيراً وجودة أعلى وأفضل من السابق.

أخفت التمويهات أغلب ملامح سيارة رولز رويس فانتوم الجديدة تحت شرائط سوداء، بما في ذلك تلك الموجودة على غطاء محرك السيارة ولسنا متأكدين من سبب ذلك لأنه من الواضح أننا نتعامل مع أفخم سيارة تم تصنيعها على الإطلاق، ويبدو أن العلامة التجارية البريطانية ستجري تغييرات كبيرة على الشبكة الأمامية المهيبة أثناء العمل على المصابيح الأمامية، وذلك ربما للدخول في تقنية جديدة مشتركة مع الجيل السابع القادم في عام 2022.

جاء الجزء الخلفي من السيارة مكشوفاً تماماً، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن سيارة فانتوم 2023 ستحمل مكانة الطراز الحالي، وهناك احتمال واضح أن النموذج الأولي يفتقر إلى جميع الأجزاء النهائية التي سيتم اضافتها لاحقاً خلال مرحلة الاختبار، حيث اعتدنا على رؤية طراز Luxo مع تشطيبات عادم مزدوجة، مما قد يدفع بعض الناس إلى الاعتقاد بأن هذه السيارة هي طراز EV الجديد. 

 

ذكر تقرير من مجلة Car Magazine نُشر في أغسطس 2020 أن رولز رويس فانتوم الكهربائية الجديدة ستصدر بنسخة EVهذا العام "بأعداد صغيرة جدًا" ولم تؤكد الشركة المعلومات النهائية حتى الآن، لذلك في الوقت الحالي ، لا يمكننا إلا التأكد من محرك V12 سعة 6750 سي سي، مزود بزوج من الشواحن التوربينية.

تشير التوقعات أن النموذج المحسن عالي الأداء Black Badge قد لا يتم انتاج نسخة منه، وذلك لأن العلامة التجارية البريطانية قد استبعدت بالفعل إمكانية وجود مشتق عالي الأداء لجوهرتها الجديدة، ولا ينبغي أن يكون هذا مشكلة كبيرة لأن الواحد في المائة لا يشترون سيارة فانتوم مقابل قوتها الحصانية.

سيارات رولز رويس البريطانية الفاخرة الأثرياء العالم رولز رويس فانتوم فانتوم BMW السيدان التجسسية

موضوعات متعلقة

رولز رويس كلينان تحصل على تعديلات مانسوري.. صور

لقطات جديدة لسيارة BMW الفئة الثامنة تكشف مزيداً من التفاصيل.. صور

سعر ومواصفات سيارة GAC GS4 موديل 2022 في السعودية... صور

نوستاليجيا.. قصة شيلبي كوبرا 260 موديل 1962 في صور

تويوتا لاند كروز 300 تحصل على تعديلات خارقة لمواجه التضاريس ..صور

بوجاتي تشيرون بور سبورت تخضع لاختبار التسارع .. صور

كونيجسيج تستعرض سيارتها الخارقة الجديدة لعام 2022.. صور

شيفروليه كامارو ZL 1 تحصل على تعديلات خارقة تصل لـ1000 حصان.. صور

ترشيحاتنا

تشديد الاجراءات الاحترازية في المنتخب خوفا من كورونا

أستاذ قيم وأخلاق: معلمة الدقهلية أخلت بأعراف المجتمع وتستحق العقاب التأديبي..فيديو

وصلت لاتهامات بـ الدعشنة.. عندما تحولت حكاية «المعلمة الراقصة» لخناقة سوشيال

انسداد معوي.. تفاصيل الحالة الصحية لرئيس البرازيل بعد دخوله المستشفى

نهاد أبو القصمان: فيديو معلمة الدقهلية جريمة ويجب معاقبة المصور.. فيديو

قبل امتحانات نصف العام.. تعرف على توزيع درجات الصفين الأول والثاني الثانوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني سيرحل خلال أيام.. وفيريرا مديرا فنيا للأهلي

أخطر من الأمطار الشديدة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

بعد شائعة مرضه.. شقيق الزعيم: عادل إمام بخير ويستمتع بالحياة مع أحفاده

كسرت رقبته.. وفاة شاب في مترو نيويورك أثناء هروبه من دفع التذكرة

أحكام نهائية.. أول تصريح من طليقة توفيق عكاشة بعد القبض عليه

بعد «جوزين حمام» سفاح الإسماعيلية.. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

إنت تريند.. تفاصيل صادمة في تحقيقات قضية بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يستمع لشرح تفصيلي عن إمكانيات المركبات متعددة الاستخدام

علاج طبي قديم.. اكتشاف أول ضمادة مصرية لعلاج الجروح داخل مومياء طفلة

وزير الدفاع: مصر ستظل قوية بوحدة نسيجها الوطنى

قطع رؤوس مانيكان عارضات الأزياء .. حركة طالبان تثير الجدل| فيديو

فيديو

تجميد البويضات.. رغبة الفنانات مؤخرا وله 3 مخاطر ..فيديو

فرق كبير.. الأهلي يتفوق على الزمالك في أكثر من 80 مركزا عالميا

تهنئة غير المسلمين وتنظيم النسل ومساجد آل البيت.. تصريحات أحمد عمر هاشم تسيطر على السوشيال ميديا

تخفيض ساعات العمل و4 شهور إجازة وضع.. 7 مزايا لـ المرأة بـ القانون الجديد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ