رولز رويس فانتوم تظهر في صور تجسسية لأول مرة |شاهد

تتميز سيارات رولز رويس البريطانية الفاخرة بقوتها وأناقتها التي تخطف القلوب وذلك بفضل جودتها العالية ومواصفاتها القوية، وتسعى الشركة دائماً للحفاظ على ثقة عملائها الأثرياء حول العالم من خلال إبهارهم دائماً، وفي إطار ذلك انتشرت عدة صور تجسسيه جديدة على شبكة الإنترنت نشرها موقع Motor 1 العالمي لأحدث سيارات العلامة التجارية البريطانية رولز رويس فانتوم الجديدة كلياً.

قامت سيارة السيدان الجديدة الفاخرة رولز رويس فانتوم برحلة إلى ألمانيا بالقرب من منشأة BMW للتحضير الاختبارات الأخيرة تمهيداً للإطلاق الرسمي والتي من المحتمل أن يتم طرحها في وقت لاحق من هذا العام، وجاء النموذج الأولي للاختبارات بعدة مواصفات قوية تضم قاعدة عجلات قياسية مع مزيج أنيق من الألوان والمواد الخام باهظة الثمن، وإذا حكمنا من خلال هذه اللقطات التجسسية الأولى لسيارة رولز رويس فانتوم المحدثة بشكل معتدل فأنها تظهر تحسناً كبيراً وجودة أعلى وأفضل من السابق.

أخفت التمويهات أغلب ملامح سيارة رولز رويس فانتوم الجديدة تحت شرائط سوداء، بما في ذلك تلك الموجودة على غطاء محرك السيارة ولسنا متأكدين من سبب ذلك لأنه من الواضح أننا نتعامل مع أفخم سيارة تم تصنيعها على الإطلاق، ويبدو أن العلامة التجارية البريطانية ستجري تغييرات كبيرة على الشبكة الأمامية المهيبة أثناء العمل على المصابيح الأمامية، وذلك ربما للدخول في تقنية جديدة مشتركة مع الجيل السابع القادم في عام 2022.

جاء الجزء الخلفي من السيارة مكشوفاً تماماً، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن سيارة فانتوم 2023 ستحمل مكانة الطراز الحالي، وهناك احتمال واضح أن النموذج الأولي يفتقر إلى جميع الأجزاء النهائية التي سيتم اضافتها لاحقاً خلال مرحلة الاختبار، حيث اعتدنا على رؤية طراز Luxo مع تشطيبات عادم مزدوجة، مما قد يدفع بعض الناس إلى الاعتقاد بأن هذه السيارة هي طراز EV الجديد.

ذكر تقرير من مجلة Car Magazine نُشر في أغسطس 2020 أن رولز رويس فانتوم الكهربائية الجديدة ستصدر بنسخة EVهذا العام "بأعداد صغيرة جدًا" ولم تؤكد الشركة المعلومات النهائية حتى الآن، لذلك في الوقت الحالي ، لا يمكننا إلا التأكد من محرك V12 سعة 6750 سي سي، مزود بزوج من الشواحن التوربينية.

تشير التوقعات أن النموذج المحسن عالي الأداء Black Badge قد لا يتم انتاج نسخة منه، وذلك لأن العلامة التجارية البريطانية قد استبعدت بالفعل إمكانية وجود مشتق عالي الأداء لجوهرتها الجديدة، ولا ينبغي أن يكون هذا مشكلة كبيرة لأن الواحد في المائة لا يشترون سيارة فانتوم مقابل قوتها الحصانية.