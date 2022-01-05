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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

في ذكرى رحيله..

زوجة الشاعر أسامة الدناصوري تعلن إعادة طباعة كتابه "كلبي الهرم.. كلبي الحبيب"

الشاعر الراحل أسامة
الشاعر الراحل أسامة الدناصوري

أعلنت سهير الحفناوي زوجة الشاعر والرسام الراحل أسامة الدناصوري عن إعادة طباعة كتابه الاستثنائي "كلبي الهرم كلبي الحبيب" عن دار ديوان للنشر، وسوف يتم إصداره خلال يناير الجاري.

في رثاء الدناصوري

وذكرت سهير الحفناوي تفاصيل إعادة طباعة الكتاب بالتزامن مع ذكرى رحيله الخامسة عشر (1 يناير 1960 - 5 يناير 2007)عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "أمس ذكرني فيسبوك بصورة نشرتها لأسامة منذ 8 سنوات، واليوم أصبح المجموع 15 عاما".

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وتابعت أنه ليس هناك مجال للاندهاش لسرعة مرور السنوات مع الوجود الدائم، وتابعت: "الآن 15 سنة يا أسامة من المشاعر والأحاسيس والغريبة المتباينة التي لم أعرف لها مسمى، فهي ما بين الفقد والفراق، ولكن مع الحب والحضور الفعلي في كل تفاصيل الحياة".

وأضافت في رثاء الشاعر والرسام المصري الراحل: "باطمنك يا أسامة أن ترقد بسلام حبايبك كلهم فاكرينك ومحبتك زي ما هي وناس تانية لم يعاصروك بيحبوك ويقرأون أعمالك ويعبرون عن ذلك بتأثر وشجن".

واختتمت كلماتها عن الشاعر الراحل: "سنتشارك الاحتفال بذكراك الحلوة والبعيدة كل البعد عن شعور الكآبة والأسى بإعادة طباعة كتابك الإستثنائي المتميز، ستظل ذكراك إلى الأبد".

مسيرة أدبية

أما عن الشاعر المصري الراحل أسامة الدناصوري فهو أحد شعراء  النثر المبدعين، وكان قد استخدم لغة شعرية مفعمة بالإحساس بسيطة الكلمات، وصدرت له أربعة دواوين شعرية هي "حراشف الجهم" عام 1991، و"مثل ذئب أعمى" عام 1996، و"عين سارحة وعين مندهشة" عام 2003 صدرت جميعها باللغة العربية الفصحى.

وأصدر ديوانا واحدا بالعامية وهو "على هيئة واحد شبهي" في عام 2001، واقتصرت طباعة أعماله بأعداد محدودة بسبب مواجهة الرقابة، واستمرت مسيرته الأدبية حتى مرضه المزمن بـ "الفشل الكلوي" الذي توفي على أثر إصابته به في الخامس من يناير عام 2007.

كتاب ديوان ذكرى رحيل الفشل الكلوي استثناء اجتماع

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