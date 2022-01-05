بأسهل الخطوات.. طريقة عمل فتة شاورما بالسماق

فتة شاورما بالسماق من الأكلات الشهية و التي تتمتع بمذاق شهي و مختلف عن غيرها من الأكلات الأخري، فيمكنك إعدادها و تحضيرها في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

قدمت الشيف مروة مهنى مقدمة برنامج طعم ولون طريقة عمل فتة شاورما بالسماق..

مقادير فتة شاورما بالسماق



لحمة شرائح

بصل جوليان

ثوم مفروم

سماق

بقدونس مفروم

عيش شامي محمص

1 ملعقة طحينة للتتبيلة

ارز مطبوخ

ملح وفلفل

زيت زيتون

عصير ليمون

7 بهارات

طحينة جاهزة

حب رمان للتزيين



طريقة تحضير فتة شاورما بالسماق



- تتبل اللحمة بزيت الزيتون وسماق وطحينة

- ثم يضاف الثوم المفروم و7 بهارات ثم يضاف ملح وفلفل وعصير الليمون

- وتترك في التتبيلة لمدة ساعتين ثم تشوح في طاسة ساخنة حتى تمام النضج

- ثم يضاف البصل ويشوح مع اللحمة ويضاف البقدونس ويقلب جيدا وقليل من الطماطم حسب الرغبة وتقلب ويحضر الطبق

- يوضع الأرز في طبق التقديم ثم يضاف الخبز المحمص ثم تضاف الشاورما وتزين

- بسلطة الطحينة وحب الرمان ورشة سماق ويقدم الطبق