عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل فتة شاورما بالسماق

فتة شاورما بالسماق
فتة شاورما بالسماق

فتة شاورما بالسماق من الأكلات الشهية و التي تتمتع بمذاق شهي و مختلف عن غيرها من الأكلات الأخري، فيمكنك إعدادها و تحضيرها في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

قدمت الشيف مروة مهنى مقدمة برنامج  طعم ولون طريقة عمل فتة شاورما بالسماق..

 

مقادير فتة شاورما بالسماق


لحمة  شرائح

بصل جوليان 

ثوم مفروم

 سماق 

بقدونس مفروم 

عيش شامي  محمص

1 ملعقة طحينة  للتتبيلة

ارز  مطبوخ

ملح وفلفل

 زيت زيتون 

عصير ليمون 

7 بهارات

 طحينة  جاهزة

حب رمان  للتزيين


طريقة تحضير فتة شاورما بالسماق


- تتبل اللحمة بزيت الزيتون وسماق وطحينة

- ثم يضاف الثوم المفروم و7 بهارات ثم يضاف ملح وفلفل وعصير الليمون

- وتترك في التتبيلة لمدة ساعتين ثم تشوح في طاسة ساخنة حتى تمام النضج

- ثم يضاف البصل ويشوح مع اللحمة ويضاف البقدونس ويقلب جيدا وقليل من الطماطم حسب الرغبة وتقلب ويحضر الطبق

- يوضع الأرز في طبق التقديم ثم يضاف الخبز المحمص ثم تضاف الشاورما وتزين

- بسلطة الطحينة وحب الرمان ورشة سماق ويقدم الطبق

فتة شاورما بالسماق طريقة عمل فتة شاورما بالسماق مقادير فتة شاورما بالسماق طريقة تحضير فتة شاورما بالسماق فتة شاورما

موضوعات متعلقة

أكلات سوريا .. طريقة عمل فتة الشركسية

لبنان .. طريقة عمل فتة الدجاج بالحمص

ترشيحاتنا

السيسي ومحمد بن زايد يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

سيد معوض يوضح أسباب إقالة جهاز البدري من المنتخب

لنجاة الجنس البشري.. علماء يصممون سفينة نوح حديثة على سطح القمر

بايدن: لدينا خطة تمويلية بـ1.9 تريليون دولار لمواجهة كورونا.. ولا حاجة لإغلاق المدارس

ماتت بخطأ طبي وأعلنت وصيتها قبل الوفاة| محطات من حياة سعاد نصر في ذكرى رحيلها

بشرى سارة لمرضى كورونا في مصر.. إضافة دواء جديد ضمن بروتوكولات العلاج|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني سيرحل خلال أيام.. وفيريرا مديرا فنيا للأهلي

أخطر من الأمطار الشديدة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

كسرت رقبته.. وفاة شاب في مترو نيويورك أثناء هروبه من دفع التذكرة

بعد «جوزين حمام» سفاح الإسماعيلية.. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

طلاق إيمي والرداد وظهور زوجة ثانية للأب.. لماذا تطارد الشائعات أسرة سمير غانم؟

السعودية.. وفاة الشيخ صالح اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء بعد صراع مع المرض

رسميا.. 7 نجوم خارج أمم إفريقيا 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية سهرة | ليلة القبض على الأبنودي.. كيف تحدى العندليب ليلى مراد وعمرو دياب وماجدة الرومي؟

طلاق إيمي والرداد وظهور زوجة ثانية للأب.. لماذا تطارد الشائعات أسرة سمير غانم؟

مات مسموما وظل شهرا بلا نعي.. كيف قُتل لاعب الأهلي السابق أوسو كونان بكأس نبيذ؟

وزارة الرياضة تتسلم الصيغة التنفيذية لحكم اعتماد العامري فاروق نائبا للرئيس بالأهلي|مستندات

فيديو

تزوجت من ورا أهلي.. أبرز تصريحات نيللي كريم.. فيديو

بعد متعودة.. شقيق عادل إمام يحسم الجدل بشأن التعدي على حقوق الزعيم

تجميد البويضات.. رغبة الفنانات مؤخرا وله 3 مخاطر ..فيديو

فرق كبير.. الأهلي يتفوق على الزمالك في أكثر من 80 مركزا عالميا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ