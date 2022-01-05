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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إصابتهما بكورونا.. اعرف كيف احتفل أحمد فهمي بـ عيد ميلاد هنا الزاهد

احمد فهمي وهنا الزاهد
احمد فهمي وهنا الزاهد

هنأ الفنان أحمد فهمي، زوجته، الفنانة هنا الزاهد، بمناسبة عيد ميلادها، من خلال حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رغم إصابتهما مؤخرا بفيروس كورونا.


ونشر احمد فهمي صورة له رفقة هنا الزاهد وعلق عليها "كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي معلش أغرب عيد ميلاد فى العزل .. لما نخف نحتفل بيه تانى".


وكانت الفنانة هنا الزاهد قد أعلنت مؤخرا- في منشور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"- إصابتها وزوجها الفنان أحمد فهمي بفيروس كورونا وطلبت من المخالطين لهما خلال الفترة الأخيرة إجراء فحص كورونا.


ويعرض للفنانة هنا الزاهد مسلسل "انا وهى والذى تصدر تريند جوجل منذ أيام وذلك بعد عرض الحلقة الأولى له والذى شهدت عديد من المفاجآت حيث ظهرت هنا الزاهد بشكل جديد ومختلف عن الذي قدمته من قبل.


مسلسل أنا وهي تدور أحداثه في إطار كوميدي، والعمل مكون من 15 حلقة في شكل جديد من أشكال الدراما، والعمل من بطولة كل من هنا الزاهد، أحمد حاتم، أشرف عبدالباقي، عارفة عبد الرسول، ميريهان حسين، وبمشاركة العديد من الفنانين كضيوف الشرف، من إنتاج منى قطب، وتأليف مصطفى حمدي، وتصوير أحمد جابر، ومن وإخراج سامح عبدالعزيز.


يعرض مسلسل أنا وهي على قناة cbc فى الثامنة مساء ويعاد مسلسل انا وهى، الساعة 2.30 صباحا، والساعة 12 ظهرا، كما يعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساء وتعاد الساعة 5 صباحا والساعة 10 صباحا.

 

احمد فهمي يحتفل بعيد ميلاد أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد فيروس كورونا عيد ميلاد هنا الزاهد إصابتها بكورونا كل سنة وانتي طيبة

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