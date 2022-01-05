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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بالتنسيق مع التموين.. مد فترة صلاحية الأسماك المجمدة 9 أشهر

خالد صوفي
خالد صوفي

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بمد فترة صلاحية الأسماك والكبد المجمدة الواردة وفق المواصفة القياسية رقم (2613-2/ 2008) الخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية الجزء الثاني، فترات الصلاحية والملزمة بالقرارات الوزارية أرقام 285 لسنة 2006 و434 لسنة 2008 و209 و653 لسنة 2020، وكذا 322 لسنة 2021 لتكون بالنسبة للأسماك المجمدة 9 أشهر وبالنسبة للكبد المجمد 10 أشهر من تاريخ الذبح، على أن يُعمل بالقرار في الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيه 2022 وينشر بالوقائع المصرية. 

وقال الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لـ المواصفات والجودة، إن القرار يسهم في استقرار سلاسل الإمداد والتوريد والبيع لهذه المنتجات بالسوق المحلية في ظل تداعيات الموجة الثالثة لجائحة فيروس كورونا المستجد.

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وأشار صوفي إلى أن صدور القرار جاء بتنسيق كامل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وغرفة الصناعات الغذائية، حيث لم تُسجل أي شكوى أو مشكلة منذ بداية تطبيق القرار الأخير في هذا الصدد.
 

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة صلاحية الأسماك الكبد المجمدة المواصفات والجودة

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