جبالي يمازح النواب بعد الموافقة على 5 قوانين: شكرا على الفقرة الرياضية

مازح رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأعضاء عقب الوقوف للموافقة النهائية على ٥ مشروعات قوانين.

وقال جبالي، عقب الانتهاء من الموافقة النهائية على القوانين قياما وجلوسا: "هذا جهد وإنجاز مشكور لكم.. وشكرا على هذه الفقرة الرياضية".

ووافق مجلس النواب على 5 مشروعات قوانين سبق الموافقة عليها في المجموع في وقت سابق.

وجاءت قائمة مشروعات القوانين على النحو التالي:

مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

مشروع القانون بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.

مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.