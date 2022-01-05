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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عصابة لسرقة السيارات وتزوير توكيلاتها بالقاهرة

أرشيفية
أرشيفية

قادت واقعة سرقة سيارة الأجهزة الأمنية بالقاهرة إلى ضبط عناصر تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالشروق وبيعها وآخر بعد تزوير المحررات الرسمية وكذا النصب باستخدام قطع أثرية مقلدة.

تبلغ لقسم شرطة الشروق من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم ، قرر باكتشافها سرقة  السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه ، وفى وقت لاحق ورد للمبلغ اتصال هاتفي من هاتف محدد ساومه خلاله المتصل على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "أحدهما هارب" لإثنين منهم معلومات جنائية ، تم استهدافهم وأمكن ضبط إثنين منهم وبحوزة أحدهما الهاتف المستخدم فى مساومة المجنى عليه .

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في سرقة السيارات بأسلوب "كسر الزجاج، والكونتاك" بالاشتراك مع المتهم الهارب، بقصد مساومة مالكيها بدعوى إعادتها لهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية دون إعادة السيارات المستولى عليها، وأقرا بارتكابهما حادثي سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط سيارتين مستولى عليهما وتبين قيامهما ببيع السيارة الثالثة لعميلهما "سئ النية" صاحب محل ملابس، مقيم بمحافظة الدقهلية "له معلومات جنائية" حيث أمكن ضبطه وبحوزته السيارة المستولى عليها.

كما تم ضبط سيارة أخرى مقيدة بإسم شقيق أحد المتهمين "مهربة جمركياً" وعثر بداخلها على رخصة تسيير لذات السيارة "مزورة".

واعترفا بتحصلهما على تلك الرخصة المزورة من شخصين "أحدهما هارب" - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج حيث تم ضبط أحدهما وبحوزته عدد 30 قطعة على شكل تماثيل فرعونية، ومجموعة من الأحجار المختلفة "جميعهم مقلدين"- هاتف محمول يحوى مقطع فيديو لقطع أثرية.

بمواجهته أيد أقوال المتهمان وأقر بتكوينه تشكيلاً عصابياً بالاشتراك مع المتهم الهارب تخصص نشاطه في اصطناع وتزوير رخص السيارات والمستندات والمحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية وحيازته للقطع الأثرية "المقلدة" بقصد استخدامها في أعمال النصب على المواطنين.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات وإتهموهم بالسرقة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية جار تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان.

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